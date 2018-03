Com Flávio, ex-Vitória, Bahia inicia contratações para o sub-23

Volante foi o primeiro de alguns reforços que a diretoria trará para a disputa do Brasileirão de Aspirantes

De olho no Brasileirão de Aspirantes, que terá início no dia 23 de maio, a diretoria do Bahia anunciou o seu primeiro reforço para a categoria sub-23. Trata-se do volante Flávio, que teve passagem recente pelo Vitória e foi titular da equipe que conquistou o acesso à Série A em 2015.

Flávio estava disputando o Campeonato Paulista pelo Santo André, onde atuou por 11 partidas e foi o maior ladrão de bolas da equipe, com 20 desarmes. Formado nas categorias de base do Santos, ele passou também pela Ferroviária-SP e Boa Vista, de Portugal.

“Esse é um programa que vai fortalecer a transição de jovens jogadores com potencial para render em alto nível, mas que muitas vezes são perdidos por não haver projetos específicos para eles. No Bahia, a gente separou uma parte do orçamento com esse objetivo”, explicou o presidente Guilherme Bellintani.

A ideia é contratar atletas entre 18 e 23 anos que ainda não se consolidaram no cenário nacional como profissionais. Outros cinco jogadores devem ser contratados dentro desse perfil. Vale ressaltar que todos treinarão entre os profissionais e podem também ser utilizados no time principal a depender do desempenho.