Com ginásio e pista de skate, Praça da Juventude será inaugurada neste sábado (13)

Foram investidos R$ 2,4 milhões

Moradores de Canabrava vão receber um novo equipamento de lazer neste sábado (14). A partir das 10h, a prefeitura inaugura a Praça da Juventude, localizada na Avenida Artêmio Castro Valente, (logo após as bilheterias do Barradão).

O espaço de esporte e lazer tem campo de futebol, pista de skate, ginásio poliesportivo, anfiteatro, área multiuso, quadra de areia e pista de corrida. Ao todo, foram investidos R$ 2,4 milhões na construção. De acordo com a administração municipal, a nova praça será “uma das mais completas praças que Salvador já viu”. A entrega faz parte das comemorações pelo aniversário de 469 anos da cidade.

Para que os espaços e equipamentos esportivos sejam bem aproveitados, a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) vai promover atividades de iniciação ao esporte, como futsal, basquete, handebol, vôlei e ginástica rítmica.

As modalidades serão oferecidas através de de articulação com associações e ligas desportivas. Além disso, a Semtel planeja contar como apoio da comunidade local e de outros órgãos da Prefeitura para desenvolver ações culturais no espaço do anfiteatro.

As atividades esportivas serão realizadas dentro do projeto de Iniciação Esportiva Salvador (Iessa), que já atende diversas pessoas nos Barris, Itapuã, Boca do Rio, Calabar e Valéria. Serão disponibilizadas 300 vagas para as atividades da Praça da Juventude para crianças e adolescentes que estejam matriculados em uma instituição de ensino pública ou privada.