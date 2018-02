Com gol e assistência de Vinicius, Bahia vence o Náutico na Fonte

Meia teve grande atuação e ajudou o tricolor a vencer a segunda seguida na Copa do Nordeste; Edigar tirou a zica

A mesma comemoração e um desfecho completamente diferente. Quis o destino que Vincius fosse o autor do primeiro gol do Bahia no triunfo sobre o Náutico por 2x1 pela Copa do Nordeste. Desta vez, nada de ir para a torcida adversária. O mais novo xodó da torcida ficou de frente para os tricolores e na companhia de Zé Rafael e Edigar Junio, fez a sua dancinha característica.

E o gol foi bonito. Aos 30 minutos, Elber fez boa jogada individual, foi derrubado mas o lance seguiu com Mena. O chileno tocou para Kayke que se livrou da marcação e cruzou para trás. Vinicius chegou batendo de primeira, sem chance para o goleiro.

Na volta para a segunda etapa, Vinicius por pouco não ampliou em lance parecido, mas o chute de fora da área não encontrou o gol e saiu pela linha de fundo. O Náutico tentou responder em boa jogada de Robinho que ganhou de Mena e chutou rasteiro para defesa tranquila do goleiro Anderson.

Aos 18 minutos, Vinicius cobrou escanteio da direita e Edigar Junio subiu bem para ampliar, marcando seu primeiro gol na temporada. Ele foi o artilheiro do Bahia em 2017 com 15 gols.

Aos 40, o Náutico descontou com Clebinho que pegou a sobra após Anderson fazer boa defesa em finalização de Tharcysio. Apesar da busca pelo empate do Náutico, o placar ficou no 2x1. O tricolor agora é o segundo colocado do Grupo C com seis pontos. O Botafogo da Paraíba lidera com nove. Náutico e Altos são o terceiro e quarto colocados com apenas um ponto cada.