Com gols de Kayke e Zé Rafael, tricolor vence o Altos-PI

Os dois gols saíram no segundo tempo e tiveram participação direta do ex-centroavante do Santos

Alívio. Esse certamente foi o sentimento do torcedor tricolor e do técnico Guto Ferreira após o triunfo por 2x0 sobre o Altos, pela Copa do Nordeste, nesta terça (30). A atuação não foi das melhores, mas os gols de Kayke e Zé Rafael garantiram três pontos importantes ao atual campeão do torneio, que havia perdido em casa na estreia por 1x0 para o Botafogo-PB.

Na escalação, Guto surpreendeu ao colocar Mena como lateral-direito. O técnico tricolor não contava com Nino e João Pedro, machucados, mas tinha o especialista da posição João Pedro Ribeiro, da base, no banco.

A improvisação do chileno gerou problemas para o time. O camisa 6 tinha dificuldades principalmente no posicionamento e saída de bola. Alguns erros por pouco não ocasionaram boas oportunidades para o Altos nos primeiros minutos da partida.

O Bahia demonstrava ainda muita dificuldade para construir jogadas de ataque. Vivia dos desarmes e arrancadas de Gregore e das tentativas de Vinicius, que aos 20 minutos, conseguiu boa finalização de fora da área que Gideão espalmou.

No finalzinho da primeira etapa, eis que em mais um erro de Mena, o Altos teve uma grande chance de abrir o placar. Manoel aproveitou do erro de passe do lateral tricolor, invadiu a área e chutou rasteiro, mas para fora.



Para tentar aumentar o poder ofensivo da equipe, Guto colocou Kayke no lugar de Elber e deslocou Edigar Junio para atuar pelo lado do campo. A primeira finalização tricolor, no entanto, foi de Gregore, num chutaço pegando a sobra de fora da área, que Gideão espalmou para escanteio.

O Altos respondeu com Américo, que recebeu livre dentro da área e chutou por cima. Aos 16 minutos, finalmente o gol saiu. Vinicius iniciou a jogada no campo de defesa e lançou Kayke em velocidade no contra-ataque. O camisa 21 partiu sozinho e chutou cruzado para abrir o placar e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Bahia.

O tricolor conseguiu ampliar no final da partida, aos 42 minutos. Em bela jogada coletiva, novamente Kayke teve participação, mas desta vez servindo Zé Rafael. O centroavante fez a parede e ajeitou para o camisa 10 bater bem e fechar o placar.

Domingo, o time volta a campo contra o Jacobina, fora de casa, às 16h, pelo Baianão, no qual é o sexto colocado com quatro pontos e está fora da zona de classificação.