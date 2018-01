Com gols de Neilton e Bryan, Leão vence o Conquista fora de casa

Arbitragem não marcou pênalti claro para o Leão

Um dos favoritos ao título do Campeonato Baiano, o Vitória honrou a alcunha e venceu a primeira no estadual. Nesta quarta-feira (24), o Leão ganhou do Vitória da Conquista por 1x0, no estádio Lomanto Júnior. Agora, o Leão é o líder, com quatro pontos.

O Vitória da Conquista entrou em campo com três objetivos: vencer, firmar liderança do Campeonato Baiano e quebrar um tabu de 10 anos sem vencer o Vitória pelo estadual. Saiu frustrado.

O banho de água fria veio com apenas 11 minutos. Em um dueto de platinados, Bryan deu um passe perfeito para Neilton que, com categoria, tirou a bola do alcance do goleiro Leandro e mandou a bola no fundo do gol.

À frente do placar, o Leão conseguiu administrar o jogo e pouco se expôs. Diante da pouca força ofensiva do Bode, o rubro-negro só teve mais uma finalização na primeira etapa, aos 42 minutos, quando, após boa troca de passes, Neilton encontrou Yago dentro da área. Bem posicionado, o goleiro Leandro saiu do gol e, com os pés, evitou o segundo gol.

Na volta para o segundo tempo, as duas equipes pareciam ter acordado. O primeiro lance de perigo foi do Leão que, aos 11 minutos, aproveitou um recuo errado de Edimar. Yago roubou a bola e passou para Tréllez, que tentou o chute, mas viu a bola se perder pela linha de fundo.

O Conquista revidou com Flávio Caça-Rato. Um dos principais reforços do alviverde para a temporada, o atacante recebeu um passe de cabeça, de Rafamar, invadiu a área e deu um susto no goleiro Fernando Miguel, mas a bola passou por cima do gol.

Apesar de mais movimentado, o confronto teve poucas finalizações. Aos 41, Gilson meteu a mão na bola dentro da área, mas a arbitragem deu fora da área. Aos 45, depois de muita reclamação, Bryan cobrou rasteiro e fez 2x0.

O Vitória volta a campo domingo (28), pra enfrentar o Atlântico, às 16h, em Pituaçu. O Bode joga no sábado (27), às 19h, contra o Jequié, novamente dentro de casa.