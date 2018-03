Com Gregore entre os titulares, Guto testa time para a semifinal

Técnico tricolor, no entanto, não contou com Elber, Allione e Régis

Mesmo com alguns desfalques, o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático nesta terça-feira (13) e já deu alguns indícios da equipe que pretende colocar em campo no sábado, em Juazeiro, para o primeiro jogo da semifinais do Campeonato Baiano, diante da Juazeirense, às 18h30, no Adauto Moraes.

Recuperado de uma lesão na panturrilha, Gregore iniciou o treino fazendo uma atividade em separado dos demais. Na entrevista coletiva, segundo o próprio atleta, a previsão era participar com o grupo a partir de hoje. “Fiz um trabalho hoje (ontem) de manhã. Agora de tarde vou fazer um trabalho mais forte para talvez treinar com o grupo amanhã. Acho que dá para sábado”.

No entanto, Guto Ferreira o chamou durante o treino tático e o colocou entre os titulares. A equipe, sem goleiro, foi formada com Nino, Tiago, Lucas e Léo; Gregore, Vinícius, Zé Rafael, Marco Antônio, Edigar Junio e Kayke. Durante a atividade, Júnior Brumado foi testado no lugar de Kayke.

O jovem Marco Antonio, que não fez ainda nenhuma partida como titular, foi testado entre os 11 por conta das ausências de Régis que ficou na academia, além de Allione e Elber, no departamento médico do tricolor. João Pedro também ficou no DM, enquanto Mena fez apenas uma atividade na transição para o campo.