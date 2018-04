Com incremento de aplicativos, álbuns de figurinhas da Copa viram mania

Entre os colecionadores de Salvador, há gente de todas as idades

Quando a Copa do Mundo aconteceu no Brasil, há quatro anos, a dona de banca de revistas Josiângela Santos, 23, resistiu. Perdeu a conta de quantos álbuns de figurinhas vendeu e, mesmo com parentes fazendo o próprio álbum, ficou apenas nas vendas. Este ano, foi diferente. Grávida de oito meses, sabe que o pequeno Enzo vai nascer às vésperas da Copa 2018, que acontecerá na Rússia.

Josiângela tanto vende quanto coleciona as figurinhas (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) O consultor carioca Rodrigo Dias é um de seus clientes (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

“Decidi completar um álbum para deixar para ele quando nascer”, conta ela. Sem se dar conta no início, Josiângela passou a fazer parte de um fenômeno que tem mexido com crianças, adultos e até idosos.

Eles estão em todo lugar: nas escolas, nos shoppings, nas barbearias, nas casas de amigos, nos grupos de Whatsapp. Em qualquer um deles, vai ser fácil encontrar alguém com um álbum desses ou grupos dispostos a trocar figurinhas.

Neste sábado (7), o Shopping Itaigara, onde fica a banca dela, tinha acabado de abrir, às 9h, e Josiângela já tinha vendido 40 pacotinhos de figurinhas. Na Copa de 2014, as vendas foram grandes, mas ela acredita que nem se comparam ao interesse de agora. Só ali, mais de 400 álbuns já foram vendidos – fora os de capa dura, considerados itens de colecionador e raros de serem encontrados.

“Vem criança, adulto, homem, mulher. Aqui, eu tenho que ficar me controlando para não pegar muitas”, diz, aos risos, contando como evita comprar a própria mercadoria. Depois que passou a fazer parte da brincadeira, ela se tornou uma das ‘adultas’ que gosta do passa-tempo.

“O povo fala que é só um jogo, mas, vou fazer o que se a gente se diverte?”, justifica.

É o caso do consultor carioca Rodrigo Dias, 39. A cada quatro anos, ele completa o álbum da Copa. A paixão começou cedo – lá pelos quatro anos. Hoje, ele é um dos que têm a versão de capa dura.

Era dos aplicativos

Com o celular em mãos, calcula rápido quanto falta para conquistar o objetivo. “Tenho 311 figurinhas (coladas). Faltam 371 e tenho 89 repetidas”, diz, com base nos cálculos de um aplicativo.

Os apps são uma das grandes novidades da nova era de figurinhas – para ajudar no controle dos cards que faltam, há desde o oficial Panini Collector, até os Controle de Figurinhas, Coleciona e Figurapp.

Como Rodrigo trabalha viajando, reconhece que é um pouco complicado encontrar grupos de troca. Mesmo assim, conhece todos os pontos no Rio de Janeiro, onde mora.

“Amanhã (domingo, 8), vou para Fortaleza e já vi que tem um ponto de troca próximo do hotel. Remete muito à nossa infância, por isso muito adulto faz”, revela Rodrigo.

O médico Ricardo Santana, 39, foi com a filha Júlia, 7, comprar figurinhas para o álbum dela. A pequena ainda não chegou nem na metade das 682 figurinhas, mas tem se divertido com os colegas na escola.

Júlia foi comprar figurinhas junto com o pai, o médico Ricardo (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Ela já encontrou Neymar, mas ainda faltam os cards de craques como o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

“Minha mãe que me contou (do álbum), estou achando legal. Meu amigo Nelson já acabou”, conta a menina. O pai aprova a brincadeira. “Eu nunca colecionei, mas é bom para ela socializar”, diz ele.

Já o comerciante César Amoedo, 54, decidiu comprar para o sobrinho de 13 anos. O próprio César não é muito fã das figurinhas - diz que não é sua praia. Mesmo assim, quis fazer uma surpresa para o sobrinho. “É a primeira vez que ele está colecionando, por isso, quis dar de presente”, conta.

No Campo Grande, o jornaleiro Danilo Cerqueira, 25, também se divide entre as funções de colecionador e dono da banca. Ele tem um ‘bolinho’ de repetidas guardado para quando aparecer alguém interessado em trocar – ou até mesmo comprar.

Danilo Cerqueira em sua banca de jornal no Campo Grande: vende e coleciona (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Uma figurinha individual, fora do pacote, é vendida por R$ 0,40 entre os próprios jogadores. Nas bancas, o pacotinho com cinco sai por R$ 2. “É a primeira vez que faço meu próprio álbum. Eu morava no interior, em Amargosa, e lá não tinha isso. Agora, o movimento só aumenta”.

Para ajudar os colecionadores, empresas e grupos têm promovido encontros para troca de figurinhas. Neste sábado, foi a vez da livraria Saraiva do Shopping Barra. Durante todos os sábados do mês de abril, os colecionadores podem fazer a troca dos exemplares, sempre a partir das 12h.