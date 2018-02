Com Jonatas Belusso e Walisson Maia, Vitória divulga relacionados

Lateral-direito Lucas foi vetado e desfalca a equipe

Apresentados em um dia e já relacionados para a estreia no outro. O zagueiro Walisson Maia e o centroavante Jonatas Belusso foram as principais novidades na lista do técnico Vagner Mancini para a partida contra o Bahia de Feira, no domingo (4), às 16h, no Barradão.

O lateral-esquerdo Pedro Botelho e o meia alemão Alexander Baumjohann, também recém-chegados, ainda não reúnem condições de jogo e por isso ficaram fora dos convocados. A principal ausência ficou por conta do lateral-direito Lucas, vetado pelo departamento médico com um problema na panturrilha.

Rhayner é mais cotado para substituir o camisa 2 rubro-negro. Contra o Ferroviário, quando Lucas sofreu a lesão, Mancini optou pela entrada do meia. Com isso, Yago foi deslocado para a lateral direita, o que pode se repetir. O jovem Cedric, que seria outra opção, sofreu uma queda no treino, bateu com o braço e foi retirado da concentração. Segunda, ele fará uma ressonância para saber a gravidade da lesão.

Relacionados:

Goleiros: Ronaldo, Caíque e Fernando;

Laterais: Juninho e Bryan;

Zagueiros: Walisson Maia, Bruno e Kanu;

Volantes: Fillipe Soutto, Uillian Correia e Lucas Marques;

Meias: Yago, Jhemerson e Rhayner;

Atacantes: Jonatas Belusso, André Lima, Denilson, Neilton e Flávio;