Com Kanu, Yago e Denílson, Vitória divulga lista de relacionados

Rubro-negro disputa a semifinal do Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira, sábado (23), às 17h, no Barradão

O zagueiro Kanu, o meia Yago e o atacante Denílson estão suspensos pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), mas mesmo assim foram relacionados pelo Vitória para o jogo das 17h de sábado (24), contra o Bahia de Feira, no Barradão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. Eles foram punidos pela participação na briga registrada no primeiro Ba-Vi da temporada, no dia 18 de fevereiro. O Vitória entrou com recurso e pedido de efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas teve a solicitação negada na quinta-feira (22).

A lista de relacionados foi divulgada após o treino desta sexta-feira (23), o único preparatório para o reencontro com o Bahia de Feira. A atividade foi realizada na Toca do Leão, com portões fechados. Poupados no triunfo por 4x1 contra o Ferroviário, na última quarta-feira (21), pela Copa do Nordeste, o goleiro Fernando Miguel, os volantes Fillipe Soutto e Uillian Correia, o meia Nickson e o atacante Neílton retornam ao time.

Confira a lista com os 26 jogadores relacionados para a partida contra o Bahia de Feira:



Goleiros: Caíque, Ronaldo e Fernando Miguel

Laterais: Lucas, Cedric, Juninho e Pedro Botelho

Zagueiros: Kanu, Bruno, Ramon e Walisson Maia

Volantes: Fillipe Soutto, Uillian Correia, Willian Farias, Rodrigo Andrade, Lucas Marques e José Welison

Meias: Yago, Guilherme Costa, Cleiton Xavier, Nickson e Alexander Baumjohann

Atacantes: Neílton, Denílson, Jonatas Belusso e Luan