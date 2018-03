Com lesão na panturrilha, Gregore é mais um desfalque do Bahia

Volante se junta a Tiago e Mena na lista de baixas do técnico Guto Ferreira

Um dos destaques do Bahia neste início de temporada, o volante Gregore não enfrentará o Jequié nesta quarta-feira (7), às 21h45, na Fonte Nova, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Ele sofreu uma lesão muscular na panturrilha no duelo com a Juazeirense, no último domingo (4).

O atleta de 24 anos reclamou de dores na panturrilha ainda no primeiro tempo disputado no Estádio Adauto Moraes. Apesar disso, permaneceu na partida até o apito final. A lesão acabou diagnosticada na volta da equipe ao Fazendão, nesta terça-feira.

Sem ele, o técnico Guto Ferreira tem Nilton, Elton e Edson como opções. O último foi beneficiado com um efeito suspensivo do gancho de oito partidas imposto pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA) pela confusão no Ba-Vi do dia 18 de fevereiro.

Além de Gregore, o comandante tricolor não contará com o zagueiro Tiago e o lateral-esquerdo Mena, ambos titulares. Por outro lado, ele terá o retorno de Vinícius, que cumpriu a suspensão de duas partidas impostas pelo TJD-BA.