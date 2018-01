Com novatos, elenco do Leão faz exames médicos e físicos

Lucas e Denilson fizeram exames, mas ainda aguardam oficialização do clube

Um dia após a reapresentação do elenco para a temporada de 2018, os jogadores do Vitória fizeram um treino pela manhã e, no turno da tarde, iniciaram os exames físicos e médicos. Dois que passaram por avaliação do departamento médico rubro-negro foram os recém-chegados Denilson, atacante, e o lateral Lucas. Os dois ainda não tiveram suas contratações anunciadas oficialmente pelo clube.

Lucas e Denilson passam por avaliação médica e física (Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)

Os jogadores do Vitória já estão em regime de concentração desde a manhã desta quinta-feira (4) e permanmecerão confinados na Chácara Vidigal Guimarães até o dia 14, quando serão liberados. No dia 16, o time faz seu primeiro jgoo da temporada, pela estreia da Copa do Nordeste, contra o Globo, fora de casa.

A medida, segundo o técnico Vagner Mancini, é para que o clube tenha um maior controle da alimentação e sono dos atletas nesse período inicial de treinos que será intenso, com dois turnos de atividades em todos os dias, com exceção do domingo, que terá apenas um.