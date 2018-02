Com novatos, Mancini divulga relacionados para o Ba-Vi

Lista também tem ausências importantes

O Vitória não vai adotar o regime de mistério total para o Ba-Vi, que acontece domingo (18), às 16h, no Barradão. Pelo menos a lista de relacionados foi divulgada pelo rubro-negro. As novidades são as presenças dos novatos Rodrigo Andrade, volante, e do meia Guilherme Costa. Eles ainda não estrearam pelo Leão.

Por outro lado, as ausências já esperadas foram confirmadas na lista dos 23 convocados. Os laterais Lucas, Cedric e Juninho, todos machucados, estão vetados.

Confir a lista completa:

Goleiros: Fernando Miguel, Caíque e Ronaldo;

Laterais: Bryan e Pedro Botelho;

Zagueiros: Kanu, Bruno, Ramon e Walisson Maia;

Volantes: Uillian Correia, José Welison, Fillipe Soutto, Lucas Marques e Rodrigo Andrade;

Meias: Rhayner, Yago, Guilherme Costa, Alexander Baumjohann e Jhemerson;

Atacantes: Neilton, Denilson, André Lima e Jonatas Belusso.