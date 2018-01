Com novidades, Leão divulga relacionados para estreia no estadual

O atacante Denilson, regularizado, já pode fazer sua estreia pelo rubro-negro

O Vitória divulgou os atletas convocados para a estreia do Campeonato Baiano, domingo (21), contra a Juazeirense, às 18h30, no Barradão. A lista do técnico Vagner Mancini tem duas novidades: o atacante Denilson, que foi regularizado e já pode fazer sua primeira partida com a camisa rubro-negra, e o lateral-esquerdo Juninho, que está recuperado de uma fratura no nariz.

Seguem fora da lista o volante Willian Farias, o meia Cleiton Xavier e o atacante Todinho, todos em recuperação de cirurgias, além do zagueiro Ramon, que sofreu uma luxação no cotovelo, e de José Welison, com uma inflamação no joelho.



Raio-x: CORREIO mapeia os dez times do Baianão 2018

O elenco encerrou a preparação na manhã deste sábado, na Toca do Leão, onde Mancini trabalhou jogadas de bola parada e o posicionamento da equipe.

O provável time titular tem Fernando Miguel, Lucas, Kanu, Wallace e Bryan; Fillipe Soutto, Uillian Correia, Yago, Neilton e Kieza; Tréllez.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Fernando Miguel, Caíque e Ronaldo;

Laterais: Bryan, Lucas e Juninho;

Zagueiros: Wallace, Kanu e Bruno;

Volantes: Uillian Correia, Fillipe Soutto e Lucas Marques;

Meias: Yago e Jhemerson;

Atacantes: Tréllez, Kieza, Neilton, Denílson e Rafaelson.