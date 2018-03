Com novidades, Vitória divulga relacionados para pegar o Jacobina

Leão entra em campo neste domingo (4), às 16h, no Barradão

Líder do Campeonato Baiano com 16 pontos, o Vitória está pronto para mais uma batalha no estadual. Na manhã deste sábado (3) o elenco do Leão finalizou a preparação para encarar o Jacobina, adversário deste domingo (4), às 16h, no Barradão.

Na Toca do Leão, Mancini aproveitou o último dia de treino para ajustar o entrosamento da equipe e deu foco nas jogadas de bola parada. O treinador vai ter que mexer no time, já que não contará com o zagueiro Kanu, o meia Yago e o atacante Denilson, todos suspensos por conta da confusão no clássico contra o Bahia. O atacante Rhayner também foi punido, mas já estaria fora por conta de uma lesão no joelho.

Entre as novidades de Leão para a partida está o garoto Luan. O atacante foi destaque do Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior e pode fazer sua estreia no time profissional.

Após o treino, Mancini divulgou os 22 atletas relacionados para a partida. Confira a lista:

Goleiros: Caique, Ronaldo e Fernando Miguel;

Laterais: Bryan, Pedro Botelho e Lucas;

Zagueiros: Ramon, Bruno e Walisson Maia;

Volantes: Lucas Marques, Rodrigo Andrade, Zé Welison, Fillipe Soutto e Uillian Correia;

Meias: Jhemerson, Alexander e Nickson;

Atacantes: Neílton, André Lima, Jonatas Belusso, Flávio e Luan;