Com novos donos, Costa do Sauípe deve ganhar parque aquático

Fusão com grupo Rio Quente implica no investimento de R$140 milhões e promete muitas mudanças para o complexo baiano

Maior complexo hoteleiro do país, a Costa do Sauípe deve ganhar um super parque aquático! A novidade foi anunciada pelos novos donos do complexo, o grupo Rio Quente, que adquiriu o conjunto de hotéis e resorts do litoral norte no fim do último ano. Segundo o grupo de Goiás, até 2020 a Costa do Sauípe deve ganhar sua própria versão do Hot Park.

Totalmente turística, a Costa do Sauípe funciona como distrito do município de Mata de São João e é composta exclusivamente por hotéis de luxo e sofisticados resorts. Com 1.564 apartamentos, o complexo conta com o serviços de renomados bares e restaurantes. Para curtir o dia e relaxar, a Costa do Sauípe conta com mais de 20 piscinas, além de SPAS, academias e centros esportivos.

A fusão com o grupo Rio Quente implicou investimento de R$140 milhões e promete muitas mudanças para o complexo baiano. Segundo o diretor de Marketing do grupo Rio Quente, Flavio Monteiro, “a ideia é dar à Costa do Sauípe o DNA do Rio Quente”. Estima-se investir R$500 milhões em três anos para a incorporação do novo parque.