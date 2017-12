Com outras ligas paradas, Inglês tem rodada nesta terça (26)

Tradicional rodada do Boxing Day conta com oito jogos, muitos deles transmitidos por canais de TV por assinatura

O hino britânico se chama ‘God save the queen’ ou ‘Deus salve a rainha’, em português. Mas, nesta terça pós-Natal, é a ‘rainha’ que vai salvar o apetite pela bola dos fãs de futebol. Enquanto nos outros grandes centros do esporte bretão os campeonatos estão parados, o Inglês tem nesta terça (26) sua tradicional rodada do Boxing Day, o feriado britânico após o Natal.



Se o líder disparado Manchester City terá um dia a mais de descanso depois dos festejos natalinos - enfrenta o Newcastle, fora de casa, na quarta (27), seus concorrentes entram em campo hoje, quando muitos jogos serão transmitidos pelos canais de TV por assinatura.



Logo às 9h30, na ESPN Brasil, o embalado Tottenham recebe o Southampton em Wembley. O Spurs vem de três vitórias nos últimos cinco jogos e o rival sem qualquer triunfo no mesmo período. Além disso, o time de Londres confia na ótima fase do artilheiro Kane para chegar ao G4 da competição. Hoje é o 5º, com 34 pontos, um a menos que o Liverpool, 4º lugar.



Os Reds fazem o último jogo do feriado, às 14h30, contra o lanterna Swansea, em Anfield, também com transmissão pela ESPN Brasil.



Entre os dois jogos, acontecem outras seis partidas, o vice-líder Manchester United recebe, às 12h (ESPN Brasil), o Burnley, surpresa da temporada, que subiu à elite no último ano e é o 7º colocado. Um tropeço do time comandado por José Mourinho poderia beneficiar o Chelsea, atual campeão, que está em 3º lugar, com 39 pontos, três a menos que os Red Devils. Os Blues pegam o Brighton, também às 12h (ESPN+), em Londres.