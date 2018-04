Com pistolas isrealenses, dois suspeitos de assalto morrem em confronto com a PM

Ex-namorada tenta localizar família de homem morto na Calçada

Dois homens identificados como Ramon Lucas, 19, e outro, de prenome Ítalo, foram mortos durante uma troca de tiros na manhã de domingo (15), no bairro da Calçada, em Salvador. De acordo a assessoria da Polícia Militar, os homens avistaram a viatura e, na sequência, começaram a disparar contra os policias.

Segundo a PM, houve revide e os dois homens foram atingidos. As vítimas foram levadas para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram. Ainda conforme a PM populares informaram que a dupla estava cometendo assaltos na área e que duas pessoas chegaram a ter seus celulares roubados. Com eles, a PM apreendeu duas pistolas 9 mm, de fabricação Israelense

Na manhã desta segunda-feira (16), ex-namorada de Ramon, a garçonete Ruana Borges, 19 anos, esteve no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) para tentar liberar o corpo do jovem do ex-companheiro, mas ela não conseguiu realizar trâmites da liberação por causa da falta de documentação.

Agora, Ruana está buscando por familiares de Ramon. "Eu quero que a família dele venha aqui pra gente liberar o corpo, porque eu só soube do que aconteceu ontem. E não tenho como fazer nada se os documentos dele", explica ela.

Ao CORREIO a jovem contou que namorou Ramom por dois meses e que chegou a morar com ele durante esse período no bairro da Liberdade. De acordo com a jovem, ela tinha o visto pela última vez na sexta-feira (13). "Eu estava em Alagoinhas quando ele morreu. Acho que se eu estivesse aqui não tinha acontecido isso", lamentou.

Ainda segundo Ruana, Ramom é de Cajazeiras, mas teria ido para Liberdade para "dar um tempo do bairro por causade questões ligadas ao tráfico". "Avisei tanto a ele pra sair dessa vida. Eu comecei a trabalhar e a fazer curso pra tentar ajudar, mas ele não ouviu. E eu estou grávida de um mês e meio dele. Agora, não sei como vai ser , contou ela.

A familia de Ítalo estava no IML, mas ninguém quis falar com o CORREIO. A ocorrência foi registrada da Corregedoria da PM.