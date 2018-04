Com presença de Rafaela Silva, fórum debate mulheres no esporte

Evento acontece nesta segunda-feira (2) em Salvador

A judoca Rafaela Silva, ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a pugilista Adriana Araújo, bronze em Londres-2012, e a nadadora Verônica Almeida, bronze nos Jogos Paralímpicos de Pequim-2008, foram algumas das atrações do Fórum de Mulheres no Esporte, realizado nesta segunda-feira (2), no hotel Wish, no Campo Grande, Centro de Salvador.

Os desafios e as histórias de superação das mulheres no esporte, as barreiras do futebol feminino, além das políticas públicas e financiamento para modalidades femininas foram assuntos debatidos no evento realizado pelo governo do estado. "Estou muito feliz por essa oportunidade, esse espaço para poder falar onde realmente nós podemos chegar", afirmou Verônica Almeida.

Rafaela Silva participou do fórum (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Atual campeã olímpica, a carioca Rafaela Silva deu seu depoimento sobre a modalidade que pratica. "No judô, a gente não tem essa discriminação. A discriminação é das pessoas mesmo. Quando minha mãe falou para as irmãs dela que as duas filhas estavam fazendo judô, a primeira reação foi perguntar se não era um esporte masculino", conta.

A atuação das mulheres no jornalismo esportivo também foi tema do fórum, que reuniu as jornalistas Daniela Leone, do CORREIO, Ayana Simões, da TVE, além de Juliana Lisboa e Lise Oliveira, da TV Aratu. "O ideal é que debates como esses não sejam necessários, que as mulheres inseridas no esporte estejam tão bem colocadas que não seja mais uma coisa difrerente, que seja uma coisa normal. Mas enquanto isso não acontece, quanto mais debates como esses, mais mulheres falando sobre suas experiências no esporte, no jornalismo, no ambiente do esporte, mais troca de experiências para transformar esse ambiente, que ainda é muito masculino, em um ambiente mais igual", afirmou Juliana Lisboa.