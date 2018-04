Com presença de Temer, presidente da Fieb é reempossado em Salvador

Ricardo Alban pediu ao presidente da República mais atenção à Bahia e ao Nordeste

Ricardo Alban durante discurso de posse na Fieb (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Em um discurso voltado para o desenvolvimento tecnológico da indústria e com recados para as autoridades federais que estavam na plateia, o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, foi reconduzido para mais um mandato.

“Precisamos de uma política de indústria para o Brasil, para a Bahia. Não podemos mais esperar. O Brasil está a reboque da indústria mundial”, comentou o presidente reeleito durante a sua posse no Cimatec Industrial, em Piatã, na noite desta sexta-feira (6).

A posse de Alban trouxe nomes de peso do cenário político nacional, como o presidente Michel Temer, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, além do prefeito ACM Neto e do vice-governador João Leão. O presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, também prestigiou o evento.

Alban apontou gargalos da indústria baiana, bem como soluções para superá-los. Para ele, é fundamental um investimento significativo na Embrapii (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) para que, assim como a Embrapa, ela se torne uma alavanca de desenvolvimento do setor.

Além disso, destacou a segurança jurídica como item fundamental para a atração de investimentos e um apoio mais intenso do governo federal para o Nordeste.

“Vamos olhar com carinho para os fundos constitucionais do Nordeste. Se nós não tratarmos com ações diferentes os diferentes, não vamos diminuir o hiato existente. Não podemos ter recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e da Sudene que sejam mais caros que os do BNDES”, citou Alban, pedindo condições mais favoráveis ao setor empresarial da região.

Alban ainda pediu a aprovação da Rota 2030 (leia abaixo) e comprometeu-se a trabalhar pela Fafen.

Temer fala sobre 'vibração da Bahia' como motor de otimismo para o país no Cimatec, em Piatã (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Fala, presidente

O presidente Michel Temer respondeu aos questionamentos de Ricardo Alban feitos durante o discurso, destacando que concorda que os estados nordestinos demandam uma atenção diferenciada, além de sinalizar que deve aprovar a Rota 2030 em breve.

Esta última é um pacote de medidas, e entre elas renúncia fiscal, que irá estimular o setor automotivo, uma das apostas de Alban de crescimento da indústria baiana nos próximos anos.

O presidente enalteceu os méritos da sua própria gestão, que em dois anos teria criado 1,5 milhão de empregos e restaurado e a confiança no país. Porém, pediu mais otimismo para o Brasil avançar, já que considera que o país teria entrado numa “onda de pessimismo nos últimos anos”.

“Precisamos de otimismo. Se o Brasil tivesse essa vibração (da Bahia) estaríamos melhor ainda”, comentou Temer.

Já o prefeito ACM Neto enalteceu a vivacidade da Fieb que apesar dos 70 anos continua inovadora e com olhar para o futuro. “Nesta casa se produz mais que uma agenda de defesa dos interesses da indústria. A Fieb se tornou uma parceira estratégica na formação de políticas públicas”, apontou o gestor, destacando as contribuições da parceria com a entidade como nos casos do programa Salvador 360 e da implantação do Hub Digital no Comércio.