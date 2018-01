Com presidentes da dupla Ba-Vi, Baianão é lançado oficialmente

Bola começa a rolar no domingo; federação destaca valorização do torneio

Agora só falta a bola rolar para que o Baianão comece de fato. Na noite desta quinta-feira (18), um evento no auditório da Rede Bahia lançou de maneira oficial a 114ª edição do estadual, o segundo mais antigo do país.

Os presidentes e demais representantes das dez equipes que participarão do estadual marcaram presença. Inclusive o mandatário do Bahia, Guilherme Bellintani, e do Vitória, Ricardo David, que vão encarar o seu primeiro Campeonato Baiano.

Campeão em 2016 e 2017, o rubro-negro quer brigar pelo tricampeonato: “É uma meta nossa para esse ano. Por ser um torneio de início de temporada, ele é também um excelente palco para fazer observações, por exemplo, dos jovens da base. É no Baiano que vamos dar chances. E vocês vão ver, a gente vai utilizar muito a base nesse Baianão”, disse Ricardo David.

Dono de 46 títulos, o tricolor quer recuperar a taça. “A nossa torcida tem um carinho enorme pelo Baiano. A gente vai entrar para brigar. Apesar de termos dois anos sem ganhar, a gente vai brigar por um legado. O legado de ser o maior vencedor do campeonato”, disse Bellintani.

Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), destacou a valorização que a Rede Globo tem levado aos estaduais: “Quem deve estar preocupado são os gatos pingados que dizem que o estadual vai acabar. Esses devem estar morrendo do coração. Acho justa essa valorização porque os estaduais se adequaram a tudo o que a CBF pediu”.

“Hoje o estadual segue um calendário enxuto. São 13 rodadas apenas, tudo conciliado com Copa do Brasil, com Copa do Nordeste e com Copa Sul-Americana. Desconheço um estadual mais enxuto”, completou Rodrigues.

Diretor de televisão da Rede Bahia, João Gomes destacou a inovação tecnológica na transmissão desse ano pela TV Bahia: “A cada ano procuramos oferecer ao telespectador alguma inovação. Esse ano será o primeiro com sinal completamente digital. Além disso, o público terá uma novidade interessante: investimos na aquisição de um equipamento que vai trazer números do jogo, quantidade de passes, de posse de bola, de distância percorrida, de tudo que faz parte da estatística do futebol e que ajuda a entender o jogo”, disse.