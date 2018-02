Com pressa? Veja receitas rápidas de vitaminas para substituir o café

São quatro opções para quem está na correria não ficar sem se alimentar

O café da manhã deve ser a refeição mais completa do dia, mas tem dias que a pressa de sair não deixa você preparar um bom desjejum. Se estiver em um desses dias, pode fazer uma vitamina rápida e eficiente. Confira algumas receitas práticas!





Vitamina de banana com pólen

(Foto: Divulgação)

Ingredientes:

1 copo (200 ml) de leite de soja

1 banana-prata

1 colher (sopa) de linhaça dourada triturada

1 colher (sopa) de pólen

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente.

Banana com Morango

(Foto: Divulgação)

Ingredientes:

2 bananas

1/3 xícara de morangos congelados

3 colheres de cacau em pó

2 xícaras de leite

2 ou 3 colheres de açúcar

1/3 xícara de gelo

Modo de preparo:

Antes de começar, descasque as bananas e pique-as. Depois coloque em uma tigela plástica e cubra-as com papel filme. Leve ao congelador até que estejam congeladas. Se preferir, pode fazê-lo à noite e assim poderá usá-las sem problemas. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e liquidifique até obter uma mistura homogênea. Tenha em mente que se você desejar poderá adicionar ainda mais chocolate à mistura; isso depende do gosto de cada um.

Vitamina light de melão

(Foto: Divulgação)

Ingredientes:

3 copos (requeijão) de leite desnatado

3 fatias médias de melão picadas

5 folhas de hortelã

5 folhas de agrião

Adoçante e cubos de gelo a gosto

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo:

Ponha no liquidificador o leite e o melão picado. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a hortelã, o agrião, o adoçante e o gelo e bata mais um pouco. Despeje em copos altos e sirva imediatamente, decorado com folhas de hortelã.

Vitamina de abacate com leite, limão e mel

(Foto: Divulgação)

Ingredientes:

2 abacates

1 litro de leite

2 colheres (sopa) de suco de limão

4 colheres (sopa) de mel

Açúcar a gosto

Gelo a gosto