Com que roupa? Bahia abre votação para torcida escolher uniforme

Concurso está aberto até o dia 10, no site oficial do clube

O Bahia abriu votação para o torcedor escolher quais serão as próximas camisas usadas pelo clube, que terá uma marca própria de material esportivo, com previsão de lançamento em agosto.

Depois de iniciar o concurso propondo aos torcedores que desenhassem os uniformes 1, 2 e 3, o clube anunciou os vencedores de cada categoria: são quatro camisas brancas, quatro tricolores e cinco do modelo alternativo.



Modelos selecionados para a votação popular (Reprodução/EC Bahia)

A votação está aberta até o dia 10, no site oficial do Bahia. Vale lembrar que, embora a ilustração apresente o kit completo, a votação se restringe à camisa, portanto, sem incluir short e meiões. Os autores dos modelos que forem escolhidos ganharão duas camisas oficiais produzidas com sua arte e um ano de acesso a todos os jogos do tricolor como mandante.

Recentemente, o presidente Guilherme Bellintani anunciou, em primeira mão no Bate-Pronto Podcast, o rompimento do contrato com a Umbro, que só fabricará mais um uniforme para o Bahia. O modelo, que será lançado neste mês de abril, faz alusão à Copa do Mundo, e o Esquadrão escolheu homenagear a seleção da Rússia, anfitriã do Mundial.