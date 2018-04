Com reforços, Mancini convoca 20 jogadores para enfrentar o Inter

Kanu, Yago, Rhayner, Denílson e Ramon estão na lista de relacionados para o jogo no Beira-Rio

O Vitória não terá o seu principal jogador contra o Internacional, na quarta-feira (11), às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Com uma lesão na coxa, Neilton não estará em campo.

O artilheiro rubro-negro na temporada, com 13 gols, não será o único desfalque no confronto de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O volante Fillipe Soutto, com uma contusão no joelho, e o atacante Luan, com um edema na coxa, também estão fora do duelo contra o colorado.

Apesar das baixas, o técnico Vagner Mancini terá cinco reforços. O zagueiro Kanu, os meias Yago e Rhayner, além do atacante Denílson voltam ao time. Suspensos por oito jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por participarem da briga ocorrida no Ba-Vi da fase classificatória do Campeonato Baiano, no dia 18 de fevereiro, eles não estiveram em campo nas finais do estadual. Como a punição só é válida na competição local, o quarteto está livre para atuar. O restante da pena será cumprido na edição 2019, por quem disputar o campeonato.

Punido com um jogo de suspensão pelo STJD por causa do envolvimento no encerramento antecipado do mesmo jogo, o zagueiro Ramon não disputou a última partida do Baiano e também reforçará a equipe rubro-negra contra o Inter.

O Leão treinou com portões fechados na segunda-feira (9) e nesta terça (10), mas a tendência é que Kanu e Ramon formem a dupla de zaga e que Walisson Maia fique como opção no banco de reservas. Titular no Ba-Vi, Bruno Bispo nem foi relacionado. Com o retorno dos meias Yago e Rhayner, Juninho deve reassumir a lateral esquerda. E com a ausência de Neilton, o alemão Alex Baumjohann pode começar entre os 11. Na frente, Denílson deve aparecer como referência.

Confira a lista com os 20 jogadores relacionados para o jogo contra o Internacional:

Goleiros: Fernando Miguel e Caíque;

Laterais: Juninho, Pedro Botelho e Lucas;

Zagueiros: Ramon, Kanu e Walisson Maia;

Volantes: José Welison, Willian Farias, Rodrigo Andrade, Lucas Marques e Uillian Correia;

Meias: Baumjohann, Guilherme, Nickson, Yago e Rhayner;

Atacantes: Denílson e Jonatas Belusso.