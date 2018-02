Com Régis e Hernane, Bahia divulga relacionados para pegar o Bode

Tricolor finalizou a preparação para encarar o Vitória da Conquista, nesta quarta (7), às 18h30, na Fonte Nova

O Bahia está pronto para a partida contra o Vitória da Conquista, nesta quarta (7), ás 18h30, na Fonte Nova, pela, pelo Campeonato Baiano. Na tarde desta terça (6), o técnico Guto Ferreira comandou o último treino antes do duelo.

Em treino tático realizado no Fazendão, o treinador esboçou o time que deve começar a partida. E fez mudanças. Além do goleiro Anderson, que entra na vaga de Douglas, suspenso, as novidades foram os retornos de Gregore, que cumpriu suspensão na última rodada, e Vinícius, que começou a partida contra o Jacobina no banco de reservas.

Quem também treinou como titular foi o atacante Elber. A equipe teve: Anderson; Nino, Lucas, Tiago, Mena; Gregore; Vinícius, Elber, Zé Rafael, Edigar; Kayke. Para a partida, Guto terá ainda o retorno do meia Régis, recuperado de lesão no quadril. O atacante Hernane, é outro que figura entre os relacionados.

Com apenas cinco pontos em quatro jogos, o Bahia está na sexta colocação do Baianão, fora da zona de classificação para a semifinal.

Confira os relacionados para a partida:

Goleiros: Anderson e Rafael Santos;

Laterais: João Pedro Ribeiro, Léo, Mena e Nino;

Zagueiros: Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Tiago;

Volantes: Edson, Elton, Gregore e Nilton;

Meias: Allione, Felipe, Régis, Vinicius e Zé Rafael;

Atacantes: Edigar Junio, Élber, Hernane e Kayke;