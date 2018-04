Com reservas, Bahia é derrotado pelo Blooming na Sul-Americana

Tricolor não conseguiu reagir diante dos bolivianos e vai definir classificação na Fonte Nova

A estreia do Bahia na Copa Sul-Americana depois de três anos sem participar de uma competição internacional não foi bem do jeito que o torcedor queria. Na noite desta quarta-feira (11), o tricolor foi derrotado por 1x0 para o Blooming, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Com o resultado, o Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença no jogo da volta, no dia oito de maio, na Fonte Nova, para garantir classificação para a segunda fase.

Em campo, Guto Ferreira poupou praticamente todos os jogadores que foram titulares no clássico contra o Vitória, a única exceção foi o goleiro Douglas. Mesmo assim, o tricolor conseguiu manter o nível de competitividade, com atletas como Edson, Régis e Allione.

O Esquadrão quase abriu o placar com apenas um minuto de jogo, no chute forte de Régis que o goleiro Hugo Suárez fez a defesa em dois tempos. Aos 12 minutos foi a vez de Júnior Brumado arriscar chute cruzado forte e assustar o goleiro boliviano.

Do outro lado o Blooming demorou para ameaçar a defesa do Bahia, mas quando resolveu chegar assustou os tricolores. No chute à queima-roupa de Leonardo Vaca, Douglas salvou o Esquadrão de levar o gol. Na sequência, José Vargas mandou de fora da área e tirou tinta da trave. A partir daí o que se viu foi um primeiro tempo morno, sem muita inspiração das duas equipes.

O panorama só mudou aos 36 minutos quando Júnior Brumado recebeu ótimo passe de Régis e dentro da área chutou fraco, nas mãos do goleiro, perdendo a melhor chance da primeira etapa. A resposta do Blooming foi rápida e um minuto depois Joselito Vaca mandou de cabeça e obrigou Douglas a fazer mais uma grande defesa.

Sem reação

O Bahia voltou do intervalo partindo para o ataque. No cruzamento de Brumado, Elber mandou de cabeça, mas Hugo Suárez fez defesa. Minutos depois o mesmo Elber chutou mascado dentro da pequena área e a bola foi para fora.



Com a máxima do futebol diz que quem não faz toma, o tricolor sofreu um duro golpe na resposta boliviana. Depois do cruzamento, Leonardo Vaca mandou de cabeça, Douglas fez boa defesa, mas no rebote o mesmo Vaca completou para as redes, abrindo o placar aos cinco minutos.

Precisando do resultado, Guto Ferreira sacou Elber e Júnior Brumado e colocou Zé Rafael e Edigar Junio em campo. Mas foi o Blooming que quase chegou ao segundo gol. Na falha de Douglas Grolli, Leonardo Vaca chutou forte e parou em Douglas. Com dificuldade para articular as jogadas, o Bahia pouco assustava a defesa boliviana. Régis recebeu livre na entrada da área, mas não caprichou no chute e mandou para fora.

Sem conseguir reagir, o Bahia viu o tempo passar e restou apenas lamentar a derrota. O elenco tricolor agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), o time estreia na competição diante do Internacional, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre.