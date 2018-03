Com Salatiel, Juazeirense tenta vencer o Bahia e se classificar

Cancão de Fogo é o vice-líder do Baianão, com 16 pontos, e pode se garantir na semifinal do estadual

O jogo contra o Bahia, neste domingo (4), às 17h, faz toda a diferença para a Juazeirense. Vice-líder do Campeonato Baiano, o time garante a vaga antecipada nas semifinais se isso acontecer. Se perder no Adauto Moraes, pode até sair do G4.

Vivo na briga pelo seu primeiro título, o Cancão de Fogo tem 16 pontos, mesmo número do líder Vitória. Como o Bahia tem 14 e faltam apenas duas rodadas para o fim da fase classificatória, um triunfo garante que a Juazeirense não seja mais alcançada pelo tricolor, o que na pior das hipóteses deixa o time em quarto lugar ao fim desta fase. Fluminense de Feira e Bahia de Feira, ambos com 13, também estão no páreo.

A campanha da Juazeirense é de encher o torcedor de otimismo. Dos sete jogos realizados, o time venceu cinco, empatou um e perdeu um - na rodada passada, 3x1 para o Flu. Em casa, são 100% de aproveitamento. Além disso, a equipe conta com o artilheiro isolado da competição, Salatiel, que já balançou as redes seis vezes.

“É sempre difícil jogar com o Bahia, é time de Série A e vai ser um jogo bom. Temos condições de jogar com o Bahia de igual pra igual, assim como a gente fez contra o Vitória no Barradão”, diz Salatiel, citando o empate em 2x2 com o Leão na estreia, no Barradão.

“A gente sabe que o Bahia vem forte. Temos que estar concentrados, pois esse jogo pode determinar nossa classidicação. Sabemos da nossa qualidade, do potencial. A semana vem sendo um pouco diferente, pois pode definir nossa classificação de uma vez”, completou o "Cruel".

A Juazeirense tem o segundo melhor ataque do Baianão, empatado com o Bahia, com 13 gols marcados. Ficam atrás do Vitória, com 15.

Escalação O técnico Zaluar terá o retorno do zagueiro Eron, que estava suspenso, e do meia Jussimar, curado de lesão.

O time vai a campo com Tigre, Capone, Emílio, Eron e Deca; Vaguinho, Gaúcho, Jussimar e Bruno; Salatiel e Rayllan.