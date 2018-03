Com sete desfalques, Bahia tem novidades para pegar a Juazeirense

Tricolor encara o Cancão de Fogo neste domingo (4), às 17h, no estádio Adauto Moraes

O time do Bahia finalizou a preparação e está pronto para o duelo contra a Juazeirense, neste domingo (4), ás 17h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Na manhã deste sábado (3), o técnico Guto Ferreira comandou o último treino e ganhou baixas para o duelo.

Com dor na panturrilha, o zagueiro Tiago voltou a ser ausência no treino e nem foi relacionado para a partida. Quem também está vetado é o lateral Mena, com dor na região da coxa. O zagueiro Everson, com uma virose, é outro certo.

Além dos problemas médicos, Guto Ferreira perdeu peças por suspensões. O meia Zé Rafael levou o terceiro amarelo e está fora do jogo. Já o meia Vinícius foi punido com dois jogos de suspensão pela comemoração no clássico contra o Vitória. Como já cumpriu um jogo, ele não vai poder atuar diante do Cancão.

O zagueiro Rodrigo Becão e o volante Edson também foram punidos por conta das confusões no Ba-Vi. O Bahia entrou com pedido de efeito suspensivo, mas a dupla não foi relacionada para a partida em Juazeiro. As novidades ficam por conta do retorno do goleiro Douglas, recuperado de um corte no pé, e pela presença de garotos formados na base do clube, como o lateral João Pedro Ribeiro e o meia Felipe.

Confira a lista de jogadores relacionados por Guto:

Goleiro: Douglas e Anderson;

Laterais: João Pedro, Léo, Nino Paraíba e João Pedro Ribeiro;

Zagueiros: Douglas Grolli e Lucas Fonseca;

Volantes: Elton; Gregore, Nilton, Luís Fernando;

Meias: Allione, Régis, Felipe e Marco Antônio;

Atacantes: Edigar Junio, Élber, Kayke e Júnior Brumado;