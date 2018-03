Com sete desfalques, Leão finaliza preparação para semifinal

Lateral-direito Lucas, com dor muscular, é mais um a ficar de fora de jogo contra o Bahia de Feira, no domingo (17)

Será um Vitória diferente no domingo(17), contra o Bahia de Feira, às 16h, no Joia da Princesa. Ao todo, o rubro-negro tem desfalques para a primeira partida da semifinal do Campeonato Baiano. Isso sem contar com o técnico Vagner Mancini, também suspenso.

O treinador cumpre o primeiro dos cinco jogos de gancho impostos pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD/BA). Também suspensos pelo tribunal estão Kanu, Yago, Denilson e Rhayner. Este último, se recuperando de uma cirurgia no joelho, não jogaria de qualquer forma.

Bryan e André Lima se lesionaram contra o Bragantino, na quinta (15). O primeiro sofreu uma lesão muscular e deve ficar cerca de três semanas afatsado. Já o centroavante se deu pior: fratura no pé e três meses no estaleiro rubro-negro. Pra completar, o lateral-direito Lucas sentiu forte dor muscular e foi vetado pelo Deparatmento Médico do Vitória após o treinamento deste sábado (17).

Jonatas Belusso, se recuperando de lesão, e Luan, que saiu machucado da partida de quinta (15) também, estão liberados e foram relacionados, assim como o meia Cleiton Xavier, que passou por cirurgia no ombro no começo de 2018 e fica à disposição de Mancini pela primeira vez no ano. Confira os relacionados para partida contra o Tremendão:

Relacionados

Goleiros: Caíque, Ronaldo e Fernando

Laterais: Cedric, Juninho e Pedro Botelho

Zagueiros: Ramon, Bruno e Walisson Maia

Volantes: Uillian Correia, Fillipe Soutto, Zé Welison, Rodrigo Andrade e Lucas Marques

Meias: Cleiton Xavier, Jhemerson, Nickson e Alexander

Atacantes: Jonatas Belusso, Flávio, Neílton e Luan