Com show de Vinícius Júnior, Flamengo vence o Emelec de virada

Atacante entrou em campo quando os cariocas perdiam por 1x0 e marcou dois belos gols; Corinthians também vence

No talento de Vinícius Júnior, o Flamengo bateu o Emelec, nesta quarta (14), no Equador por 2x1, pela Libertadores.

Logo aos 7, Guagua cortou cruzamento com a mão, mas o árbitro nada marcou. O Fla era melhor mas não abriu o placar graças ao goleiro Dreer que fez defesaça na cabeceada de Rodolpho.



No 2º tempo, os cariocas seguiram melhor. Diego, de longe, exigiu boa defesa do arqueiro equatoriano. Quem não faz, toma. Aos 19, Angulo recebeu lançamento e bateu forte: 1x0. Logo depois, o herói entrou em campo: Vinícius Júnior. Aos 32, o garoto de 17 anos passou por três e empatou com um golaço. Oito minutos depois, tabelou com Diego e virou a partida com um chute colocado: 2x1.

Corinthians

Na Arena Corinthians, também teve reclamação de pênalti não-marcado no 1º tempo. Mas o Corinthians não precisou e bateu o Deportivo Lara por 2x0. Como não poderia deixar de ser, o alvinegro partiu para conquistar sua primeira vitória na Libertadores. Clayson e Gabriel, de longe, pararam no goleiro Salazar. Aos 27, Balbuena foi puxado por Ayala dentro da área, mas o juiz não marcou.



Na segunda etapa, o Corinthians, enfim, fez. Aos 19, Romero cruzou e Emerson Sheik, de cabeça, abriu o placar. Onze minutos depois, Rodriguinho cruzou e Pernía desviou contra.