Com Star Wars: Os Últimos Jedi, Disney passa os US$ 6 bilhões na bilheteria mundial

É o terceiro ano consecutivo em que o estúdio ultrapassa os US$5 bilhões em vendas de ingressos

O Walt Disney Studios arrecadou em 2017 mais de US$ 6 bilhões em bilheteria, e o blockbuster Star Wars: Os últimos Jedi, tem uma grande parcela de responsabilidade sobre isso: o filme, que está em sua segunda semana de exibição nos cinemas, já lucrou mais de R$ 600 milhões em bilheterias do cinema mundial. O estúdio ultrapassou os US$6 bilhões neste final de semana.

2017 é o segundo melhor ano para os estúdios Disney, superando a marca de $ 5.845 bilhões conquistada em 2015. O melhor ano para a empresa continua sendo 2016, com um lucro de US$7.6 bilhões, com destaque aos filmes Rogue One: A Star Wars Story e a animação Moana, que juntos lucraram mais de US$500 milhões em bilheterias.