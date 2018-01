Com time de jurados baianos, The Voice Kids estreia neste domingo

Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone e Simaria estarão na terceira temporada do programa; confira entrevista exclusiva

Domingo é dia do fofurômetro subir na telinha da TV Globo, com estreia da terceira temporada do The Voice Kids. Na terceira edição do programa, um time de jurados composto somente por artistas baianos. Além do veterano Carlinhos Brown, a estreante na versão Kids Claudia Leitte e as novatas no reality musical Simone e Simaria. A atração será comandada pelos apresentadores André Marques e Thalita Rebouças.

O programa, que vai ao ar depois da Escolinha do Professor Raimundo, mantém o formato que fez sucesso nas edições passadas, com candidatos de 9 a 15 anos e quatro fases, além da semifinal e final: Audições às Cegas, Batalhas, Shows ao Vivo e Quartas de Final. O vencedor ganhará R$ 250 mil e um álbum gravado pela Universal Music.

Apesar das poucas mudanças, a expectativa sobre a estreia das irmãs Simone e Simaria é alta - sobretudo pelo jeito irreverente e sem papas na língua das duas. “Pra gente, sem dúvida nenhuma, é uma experiência linda. Tenho um filho carismático, lindo, que me ensina todo dia a ser melhor e é o que quero passar aqui. Todo mundo sabe que a gente brinca e a gente vai ser divertida aqui também. Mas todo amor e ensinamento que dou dentro de casa para meu filho quero dar aqui para todas as crianças e talentos. Nós um dia fomos crianças e lutamos para mostrar para o mundo o nosso talento”, disse Simone, durante a coletiva de apresentação do programa, em novembro do ano passado.

“É a realização de um grande sonho. Vai ser difícil segurar a emoção”, revela Simaria. Simone completa garantindo que elas vão dar seu melhor: “Estaremos de corpo, alma e coração naquele palco”.

No final do ano passado, as manas participaram de três programas da TV Globo: do Festeja Brasil, do especial Esse Cara: Roberto Carlos, e do Show da Virada.

Confira bate-papo exclusivo do CORREIO com Claudia Leitte: