Com Tio Paulinho, 400 pessoas participam de almoço natalino na Cidade da Luz

Confraternização mobilizou 40 voluntários

O espírito de Natal tomou conta do centro espírita Cidade da Luz no sábado (24). Cerca de 400 pessoas participaram de um almoço natalino promovido pela instituição – pessoas que já são assistidas pela entidade, incluindo portadores de albinismo e hanseníase. Realizado há mais de 20 anos, esta edição do evento mobilizou 40 voluntários na véspera de Natal.

O almoço é uma das ações desenvolvidas ao longo do ano pela Caravana Fraterna Carlos Murion, um dos grupos da Casa. Dessa vez, a preparação começou dois dias antes, segundo a voluntária Rosana Teixeira. “Nós trabalhamos o ano inteiro com essa população e, no fim do ano, a gente se reúne nessa festa, que é uma ceia de natal”, explicou.

Desta vez, a festa foi animada pelo Tio Paulinho, que fez com que crianças e adultos dançassem e se divertissem com brincadeiras e jogos. A música ficou por conta do cantor Eduardo Brito, que apresentou um show de voz e violão com repertório de MPB. Além disso, as crianças ainda puderam conferir a chegada de Papai Noel.

Cerca de 400 pessoas participaram do almoço natalino (Foto: Divulgação)

O almoço foi servido em longas mesas de banquete. O cardápio incluiu filé de frango grelhado, arroz à grega, farofa de passas e purê de abóbora. Para a sobremesa, ficou o manjar branco com calda de goiaba. Os participantes da festa também ganharam cestas básicas, panetones, presentes e kits de lanche, enquanto as crianças ainda receberam brinquedos.

O comando da festa ficou a cargo do presidente e fundador da Cidade da Luz, José Medrado. “Quem dá de si, na verdade, está recebendo mais do que doando”, disse Medrado, referindo-se aos voluntários que se dedicaram durante o ano todo aos portadores de hanseníase e albinismo. Esses dois grupos são assistidos pelo Movimento de Reintegração das Pessoas atingidas pela Hanseníase (Morhan) e pela Associação das Pessoas com Albinismo na Bahia (Apalba), respectivamente.

Para a diretora executiva da Apalba, Maria Helena Santa Machado, a festa promovida pela Cidade da Luz eleva a autoestima de pessoas, que geralmente são excluídas pela sociedade. “Neste evento, os portadores de albinismo e hanseníase são recebidos com todo o carinho e podem, através da socialização e integração com outros grupos e com os voluntários, se sentirem valorizados e acolhidos”.

Uma das assistidas pela Instituição, Josenildes Jorge de Araújo, moradora da Palestina, também participou do almoço natalino, e falou da alegria em receber o apoio da Casa para o tratamento da obesidade. Ela pesava 198 quilos e não conseguia se locomover. Com o apoio da Cidade da Luz, fez tratamentos e já conseguiu perder 50 quilos. O marido de dela, Palmiro de Jesus, disse que teve o Natal “mais feliz da vida”.

Caravana Fraterna Carlos Murion

Uma das frentes assistenciais da Cidade da Luz, a Caravana Fraterna Carlos Murion atende, durante todo o ano, comunidades carentes, pessoas em situação de rua, além de outras instituições (asilos, abrigos, hospitais), através de visitas, distribuição de lanches, cestas básicas, encaminhamento médico e odontológico. Além da assistência material, a Caravana trabalha também com o apoio social e emocional para os assistidos.