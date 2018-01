Com Titi, Gio Ewbank participa da Noite da Beleza Negra: 'Me fez chorar'

Atriz foi jurada do concurso que elegeu a Deusa do Ébano

Mãe da pequena Titi, a atriz Giovanna Ewbank foi uma das juradas da 39ª edição da Noite da Beleza Negra, que escolheu Jéssica Almeida Nascimento dos Santos, 19 anos, como a Deusa do Ébano 2018, na noite de sábado (20), na Senzala do Barro Preto. Neste domingo (21), a atriz, que esteve no evento acompanhada de Titi, usou o Instagram para contar a experiência com a filha.

“Quem diria que minha filha com apenas 4 anos de vida me traria tantas alegrias, cultura e conhecimento”, escreveu Giovanna. Batizada de Chissomo, a pequena Titi nasceu no Malawi e foi adotada pela atriz e pelo marido, o também ator Bruno Gagliasso, em 2016. A atriz viu a filha pela primeira vez quando visitou um abrigo de órgãos na capital do país africano, Lilongwe.

Confira a cobertura da 39ª edição da Noite da Beleza Negra

Na postagem, Giovanna afirma que a Noite da Beleza Negra foi uma das noites “mais lindas, especiais e arrepiantes” que já vivenciou. Ela contou que a filha se reconhecia e que dançou ao som das músicas do Ilê Ayê.

“Chegar em casa e ela continuar dançando as músicas afro e me dizer “não quero dormir, quero dançar mamãe” me fez chorar de alegria! Estou voltando pra casa cheia de amor no coração mas louca de vontade de ficar!”, postou.