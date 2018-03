Com três novidades, Bahia divulga relacionados para a semifinal

Tricolor não deve fazer muitas mudanças no time

O Bahia terá três reforços para o jogo decisivo de domingo (25), contra a Juazeirense, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, às 16h, na Fonte Nova. Recuperados de lesão, os atacantes Júnior Brumado e Élber, e o meia Régis foram relacionados e estão à disposição do técnico Guto Ferreira.

O time não deve ter grandes mudanças em relação ao último jogo. O time deve ir a campo com Douglas, Nino, Tiago, Lucas Fonseca e Léo Pelé; Elton e Gregore; Zé Rafael, Vinicius e Elber (Marco Antônio ou Kayke); Edigar Junio.

Os desfalques para a partida são Allione e João Pedro, ambos ainda sem condição de jogo, além de Edson, suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA).

No jogo de ida, em Juazeiro, Bahia e Juazeirense empataram em 0x0. Com isso, basta um empate para que o Bahia garanta vaga na final do estadual.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Douglas, Anderson e Rafael Santos;

Laterais: Nino Paraíba, Léo e Mena;

Zagueiros: Tiago, Lucas Fonseca, Everson e Douglas Grolli;

Volantes: Elton; Gregore, Nilton;

Meias: Vinícius, Zé Rafael, Régis, Felipe e Marco Antônio;

Atacantes: Edigar Junio, Élber, Júnior Brumado e Kayke.