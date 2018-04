Com TV na cela, Lula poderá assistir ao jogo do Corinthians

Ex-presidente está preso em Curitiba, desde a noite de sábado (7)

Corintiano de coração, o ex-presidente Lula poderá assistir à final do Campeonato Paulista que acontece na tarde deste domingo. O Corinthians enfrenta o Palmeiras na segunda partida.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o juiz Sergio Moro foi consultado sobre a presença de uma televisão na cela do ex-presidente e deu o aval. A assessoria de imprensa da Justioça federal do Paraná disse não ter como confirmar.

A disputa será transmitido pela afiliada da TV Globo no estado às 16h. De acordo com a publicação, o ex-presidente teria negociado a rendição para a noite de domingo para que ele pudesse ver o jogo.