Com Vinícius em campo, Bahia volta aos treinos de olho no Náutico

Tricolor encara o time pernambucano nesta quinta (22), na Fonte Nova, pelo Nordestão

Um dia depois do polêmico clássico Ba-Vi, o elenco do Bahia voltou aos treinos. O time vira a chave do Campeonato Baiano e foca agora no Náutico, adversário desta quinta-feira (22), às 21h15, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Depois de uma reunião com o presidente Guilherme Bellintani, os jogadores foram para o gramado do Fazendão e participaram de um coletivo. O time titular foi formado por Rafael Santos; Nino, Lucas, Tiago e Mena; Gregore, Vinícius e Zé Rafael; Élber, Edigar e Kayke.

Durante o treino, Guto cobrou transições rápidas do time. O goleiro Douglas não desceu para o campo. Ele ficou trabalhando na academia, mas não preocupa para o duelo contra os pernambucanos.

Nesta terça (20) o elenco do Bahia volta aos trabalhos. O tricolor é o segundo colocado do grupo C do Nordestão, com três pontos em dois jogos. Já o Náutico tem apenas um ponto e aparece na terceira colocação.