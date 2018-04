Com virada sensacional, Bahia avança na Copa do Brasil sub-20

Esquadrãozinho chegou a estar perdendo por 2x0 para o Atlético-PR, mas ganhou o jogo e conseguiu a classificação

Com apenas 20 minutos do primeiro tempo, o Esquadrãozinho já perdia por 2x0 para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil sub-20 da categoria. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 0x0 em Pituaçu e portanto, só um triunfo na Arena da Baixada classificaria o tricolor. O empate levaria a decisão para os pênaltis.

Ainda antes do intervalo, no entanto, o time do técnico Pablo Fernandez conseguiu igualar o placar com gols de Geovane Itinga, aproveitando rebote do goleiro adversário, e Ramires, de cabeça, aos 43 minutos. E a reação não parou por aí.

O Bahia voltou para a segunda etapa disposto a garantir a classificação nos 90 minutos, sem a necessidade das penalidades. Aos 30, após forçar o erro na saída de bola do adversário, Geovane Itinga finalizou, o goleiro espalmou e Saldanha pegou o rebote para virar a partida e classificar o tricolor para a segunda fase do torneio. O próximo adversário será o Palmeiras.