Com vista para o mar: mostra exibe filmes de graça na Barra

Evento começa na terça-feira (16) no pátio externo do Instituto Cervantes de Salvador

Para entrar no clima do verão baiano, o Instituto Cervantes de Salvador vai exibir filmes no pátio externo da instituição, que fica na Ladeira da Barra, com vista para o mar da Baia de Todos os Santos. Essa é a primeira edição do Ciclo de Cinema ao Ar Livre, que começa na terça-feira (16) de janeiro, às 19 horas. A entrada é gratuita.



No evento, serão exibidos seis títulos que representam diferentes gêneros e inquietudes temáticas do atual cinema produzido na Espanha. A mostra será aberta com o filme Caixa 507, dirigido por Enrico Urbizu, que conta a história de um assalto a banco na Costa do Sol, no território espanhol, que tem consequências familiares dramáticas para o gerente da agência envolvido com a situação.

Integram ainda a programação os filmes Os Exilados Românticos (19/01), Requisitos para ser uma Pessoa Normal (23/01),Tesis (25/01), Formosa Juventude (30/01) e A Noiva (06/02). Todas as sessões acontecem às 19 horas e têm apoio do Governo da Bahia.



Serviço: Ciclo de Cinema ao Ar Livre

Local: Instituto Cervantes/ Ladeira da Barra (Patio)

Datas: 16 de janeiro a 06 de fevereiro

Horário: 19h

Entrada gratuita