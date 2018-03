Combate das Marcas oferece carros com 'taxa zero' e em até 36x

Feira acontece até às 17h deste domingo

Se você anda pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar o primeiro, talvez essa seja a melhor hora para escolher o veículo. No Combate das Marcas, por exemplo, evento que acontece neste domingo (18), no estacionamento do Shopping Bela Vista, há carros sendo vendidos com 'taxa zero' e parcelados em até 36 vezes.

Outra vantagem da feira, que está em sua 17° edição, é que o cliente pode comprar o carro zero com preço de 2017. Se quiser ainda, pode sair de lá com descontos que podem chegar até R$15 mil. Os preços variam ente R$ 30 mil a R$ 254 mil e a feira funciona até às 17h.

Uma das ofertas da feira é o Ford KA 1.0, 2018, por R$39,990,00, com taxa zero e parcelado em até 36 vezes, com entrada de 70% do valor total do veículo. As mesmas condições de pagamento ficam para o New Fiesta 1.6, 2018, vendido por R$50,990, e para o Eco Sport Freestyle, 2018, R$84,990.

Vendas

A expectativa da organização da feira, que teve início neste sexta-feira (16), é que, até o fim do evento, 6 mil pessoas passem por lá. 700 veículos devem ser vendidos. De acordo com Marcos Aurélio, representante da concessionária Revisa, o carro mais vendido é o Ford KA. Dos 20 carros vendidos por ele, 12 foram desse modelo. "É um carro econômico, do dia-a-dia, que gasta muito pouco de gasolina", explica.

A administradora Bruna Oliveira, 34 anos, foi trocar de carro. Ficou na dúvida entre dois modelos: o Etios Hatch, da Toyota, vendido por 57 mil e o HB20 X de R$63 mil. "O Etyos, por exemplo, não tem funcionalidades de mídia que é o que eu procuro. Aqui, quero gastar algo em torno R$60 mil", conta.