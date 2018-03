Combate das Marcas terá carros 0km com descontos de até R$ 15 mil

Feirão de veículos em Salvador reunirá nove marcas e 19 concessionárias

Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

O consumidor que está pensando em trocar o carro usado por um novo, ou mesmo em deixar de andar a pé, só tem a ganhar caso decida esperar até a próxima sexta-feira (16) para bater o martelo. De lá até domingo (18) será possível encontrar veículos zero quilômetro com preços de 2017.

E as opções disponíveis cabem no bolso de muita gente, variando de R$ 30 mil a R$ 254 mil. A grande novidade da 17ª edição do Combate das Marcas é a possibilidade de financiar um veículo novo, com taxa zero, sem entrada e descontos de até R$ 15 mil.

O feirão, promovido pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores na Bahia (Fenabrave-BA), em parceria com a Rede Bahia, pretende comercializar 700 automóveis em três dias.

O evento acontece no Shopping Bela Vista, nos dias 16 e 17 (sexta e sábado), das 9h às 19h, e no dia 18 (domingo), das 9h às 17h.

A primeira edição da feira de automóveis este ano acontece em um contexto onde a venda de carros novos no país teve uma alta de 15,7% em fevereiro, comparado ao mesmo mês do ano passado, de acordo com a Fenabrave-BA.

“O momento é bastante favorável à compra do zero quilômetro. Ainda mais em um evento como o Combate das Marcas, em que as condições de compra são altamente vantajosas”, afirmou Raimundo Valeriano, diretor da Regional Bahia da Fenabrave.

Segundo Valeriano, a expectativa é de atrair um total de 6 mil interessados em comprar um veículo novo. “Sem dúvida, um incremento e tanto para a economia baiana, que deve movimentar pelo menos R$ 39 milhões em negócios”, assinalou.

No Combate, o consumidor poderá encontrar as principais marcas de carro do mundo. Com nove montadoras e 19 concessionárias presentes no feirão, o consumidor terá mais chances de conseguir um preço melhor.

Quem oferece o usado como entrada, também leva vantagem. O veículo é bem avaliado no local. Quem opta por financiar o novo produto, se depara com as melhores taxas de financiamento do mercado e as mais viáveis formas de parcelamento.

Nas 16 edições já realizadas, o Combate movimentou mais de R$ 940 milhões em negócios. Foram vendidos nada menos que 13,9 mil veículos neste período. Não por acaso, o evento se tornou amplamente reconhecido no segmento automotivo.

No ano passado, a 14ª edição do evento movimentou R$ 44 milhões. Nos três dias de feira, realizada também no Bela Vista, foram vendidos 824 veículos. Na ocasião, sete mil pessoas passaram pelo local.

Parceria

A parceria entre a Fenabrave-BA e a Rede Bahia para a realização do Combate das Marcas foi reafirmada nesta terça-feira (13). Com o objetivo de potencializar as vendas do feirão e ainda deixar o consumidor por dentro de todas as vantagens e oportunidades que estão disponíveis, a parceria acontece fielmente desde a primeira edição.

A Rede Bahia foi representada pelo gerente comercial da TV Bahia, Cláudio Najar.

“Esta parceria se faz importante para nós porque além de estimular o segmento de automóveis, nós acreditamos que é um produto verdadeiro. Nós acreditamos que esta é uma oportunidade única para o nosso público. Por isso essa nossa parceria é importantíssima”, afirmou Najar.

O presidente da Fenabrave-BA se diz muito satisfeito com os frutos que a parceria tem trazido. “Desde o início, nós mantivemos esta parceria com a Rede Bahia e o resultado sempre foi muito satisfatório. Por isso, pretendemos manter sempre essa parceria com a Rede”, declarou Valeriano.

Serviço

O quê: 17ª edição do Combate das Marcas

Quando: 16, 17 e 18 de março (sexta a domingo). Das 9 às 19h (sexta e sábado); das 9 às 17h (domingo).

Onde: Estacionamento do Shopping Bela Vista (área externa coberta ao lado do Kart).

Quanto: Gratuito.