Começa amanhã a semana Construcard da Caixa

Começa nesta sexta-feira (16), e vai até a próxima (23), a primeira edição da tradicional “Semana Construcard” do ano de 2018, que traz condições especiais para os clientes CAIXA. As taxas de juros promocionais do Construcard durante a Semana estarão entre 1,67% a.m. a 3,85% a.m. A variação ocorre de acordo com o nível de relacionamento do cliente com a CAIXA ou com a apresentação de garantias ao financiamento.

"A Semana Construcard é uma grande oportunidade de estreitar o relacionamento da CAIXA com os lojistas e com os clientes Pessoa Física de Salvador e Região Metropolitana, abrindo novos horizontes de negócios", destacou o Superintendente Regional, Anselmo Cunha.

O Construcard Caixa é uma linha de financiamento destinada a pessoas físicas, para a construção, reforma ou ampliação de imóveis residenciais. Com ele, o cliente pode adquirir, além de material de construção, armários embutidos, piscinas, elevadores, aquecedores solares, aerogeradores e equipamentos de energia fotovoltaica.

O cliente conta com prazo de dois a seis meses para comprar tudo o que precisar nos lojistas conveniados à CAIXA e, durante este período, paga somente os juros proporcionais aos valores utilizados. Considerando os prazos de utilização e de amortização, o cliente conta com até 240 meses para pagar.