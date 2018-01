Começa hoje a Copa São Paulo; times baianos só estreiam amanhã

Bahia, Vitória, Atlântico e Teixeira de Freitas são os representantes baianos da competição

Uma boa notícia para os apaixonados por futebol: o ano mal começou e a bola já começa a rolar. Tem início nesta terça-feira (2) a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que contará com quatro representantes baianos.

Seis partidas abrem a competição. O jogo de abertura começa às 13h, entre Água Santa-SP e Espírito Santo. O dia contará ainda com os confrontos Vasco x Juventus-SP, às 15h; Novorizontino x Aliança-CE, às 16h15; Santos x América-RN, às 18h15; Taubaté-SP x Moto Club-MA, às 18h30; e Palmeiras x Luverdense-MT, às 20h30. Todos no horário da Bahia.

Os baianos só entram em campo na quarta-feira (3), no segundo dia de competição. A dupla Ba-Vi estreará às 15h. O tricolor está no Grupo 28 e enfrentará o São Bento-SP, em Guaratinguetá. O Leão, integrante do Grupo 15, vai encarar o Atibaia, em Indaiatuba.

Um pouco mais cedo, às 13h, o Atlântico (Grupo 22) fará o primeiro jogo na competição diante do Elosport-SP, em Capão Bonito. No mesmo horário, o Teixeira de Freitas (Grupo 32) terá pela frente a Portuguesa, em São Paulo.

A Copinha terá, nesta edição, um recorde de clubes. Serão 128 divididos em 32 chaves. A final será disputada no dia 25 de janeiro. O atual campeão da competição é o Corinthians. Até hoje, nenhum time baiano conquistou o título.