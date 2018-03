Começam hoje inscrições para 128 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos no IFBA 

Oportunidades são para aprender a mexer com instalação e manutenção de computadores

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abre inscrições nesta quarta-feira (14) para 128 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos no campus Salvador. São 64 vagas para estudar Montagem e manutenção de computadores e 64 para Instalador e reparador de computadores. O prazo para se inscrever termina no dia 14 de abril.

Para se candidatar a ambos os cursos, é preciso estar cursando ou já ter concluído o ensino médio numa escola pública. Para o curso de Instalador e reparador é pré-requisito já ter feito o curso de montagem e manutenção de computadores.

A inscrição é gratuita e é feita pela Internet, pelo link http://selecaotisocial.ifba.edu.br. Os futuros alunos serão escolhidos por sorteio público, a ser realizado no dia 22 de maio. O resultado será divulgado no dia 23 e as matrículas começam no dia 24.

Os cursos serão divididos em duas turmas: os 32 primeiros colocados estudarão no primeiro semestre e os outros 32 no segundo. As aulas do primeiro semestre começam em maio e as do segundo começam em setembro. Trinta por cento das vagas de cada curso já estão reservadas para alunos do Projeto Renascer, que é parceiro do IFBA.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 2102-9528/9529/9533, pelo email cee@ifba.edu.br ou acessando o edital.