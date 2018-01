Comédia feminista Brincando em Cima Daquilo chega a Salvador

Fiel ao texto e com acréscimos interativos, espetáculo é interpretado por um homem pela primeira vez

A época é de feminismo porque o machismo ainda é uma realidade. É com esse ideal que, depois de uma temporada em São Paulo, a obra dos italianos Dario Fo e Franca Rame, encenada no Brasil por atrizes como Marília Pêra, Denise Stoklos e Débora Bloch, chega repaginada a Salvador. A comédia crítica Brincando em Cima Daquilo traz, desta vez, o ator paulista Wilson de Santos, conhecido do público baiano por papéis diversos na Cia. Baiana de Patifaria. Wilson deu vida a personagens em montagens como A Bofetada e Noviças Rebeldes.



A nova versão será apresentada no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A peça fica em cartaz a partir desta sexta-feira (5) e segue em temporada até 04 de fevereiro, sempre aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h. Na nova versão, o ator principal dá vida às três mulheres que, mergulhadas em humor e poesia, desafiam as pequenas – e, simultaneamente, gigantescas – repressões às quais estão sujeitas em suas relações cotidianas.



O espetáculo tem direção do ator e diretor Marcelo Médici e traz as personagens em três esquetes que utilizam do humor como meio para reflexões sobre o enfrentamento à violência e à educação repressora que insistem em recair sobre as mulheres: Maria, uma dona de casa, é trancada no apartamento pelo marido ciumento; Marina, esposa cansada da rotina do casamento, encara seus desejos em um “dia de fúria”; já a operária Nalva acorda atrasada e tenta encontrar as chaves da porta de casa, numa luta contra o relógio e suas incontáveis “obrigações” cotidianas.



Em conversa com o CORREIO, Wilson conta sobre a atualidade inclusa nos monólogos. “É um texto com muita comédia, mas muito inteligente e que não envelheceu".

“O empoderamento feminino e, consequentemente, social, foi ‘a expressão’ de 2017 para mim, então, a peça veio no momento a calhar. Mas isso tem também o ‘infelizmente’, porque não parece que esse assunto não vai envelhecer tão cedo, ainda é necessário. É necessário fazer no dia a dia, mas também falar sobre. Nem todo mundo tem essa consciência que pensamos estar no mundo hoje. Dario é vencedor de um Nobel de Literatura. Ele tem esse peso tremendo e é uma honra trazer uma visão tão necessária em forma de corpo e alma. É um pedido por respeito de uma forma leve e, no fundo, pesada”, conta Wilson de Santos.

Wilson dos Santos vive três mulheres com diferentes dramas (Foto: Divulgação)

Esta é a primeira vez que um homem protagoniza o espetáculo. O ator contou que o processo de autorização da peça – que teve os textos encenados em cerca de 50 países – foi delicado. “Enviei vídeos e deixei clara a minha preocupação em não tornar o espetáculo algo caricato. É uma peça de denúncia, acima de tudo, de crítica, e a preocupação era de que isso acabasse sendo deixado de lado. A minha responsabilidade é valorizar esse abrir de olhos que, infelizmente, ainda é tão importante para a nossa sociedade”, disse o ator, ainda definindo o roteiro como feminino e, acima de tudo, feminista.

“É um desafio por ter sido uma peça muito interpretada e de muito sucesso. Aqui em Salvador sei que existe uma memória muito forte do espetáculo com a Marília Pêra. Nossa intenção é fazer algo fiel, mas, ao mesmo tempo, diferente. Vamos brincar de fazer arte em cima dos problemas, porque falar deles já é falar sério - para quem tem respeito e entende a gravidade”.

Mudanças

Sobre as diferenças entre o texto original e a nova adaptação, Wilson deixa claro: “Fomos fiéis aos escritos, tudo o que há de diferente são acréscimos e não subtrações”. A interatividade entre o ator e o público, utilizando a improvisação para manter um contato direto entre eles, é uma das características que não deixa Brincando em Cima Daquilo perder sua vitalidade. “No começo do espetáculo, abrimos os portões 20 minutos antes para que o público possa conversar comigo antes da peça começar. Batemos papo enquanto ainda estou na maquiagem e no processo de arrumação. Essa sensação de proximidade não se perde no decorrer”, declara o ator.



Wilson de Santos, que vai além dos papéis principais em Brincando em Cima Daquilo e interpreta, ainda, o marido da personagem Nalva, além de apresentar outras surpresas, falou ainda sobre a alegria que é estar na Bahia como o segundo local a receber o espetáculo. “Todo mundo no Rio e em São Paulo pensa que eu sou baiano. Também sinto o mesmo. É um lugar tão cheio de arte e no qual passei e passo bastante tempo, sempre que posso. A Bahia é casa para arte e reflexão”, diz