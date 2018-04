Comédias baianas marcam produção teatral nesse final de semana

A Bofetada e O Corrupto prometem boas gargalhadas e muitas reflexões sobre o País e a sociedade nos dias atuais

Os onze personagens do espetáculo A Bofetada voltam a cartaz numa temporada de dois meses no Teatro Isba. Os patifes Mário Bezerra, Marcos Barretto, Rodrigo Villa e Lelo Filho estão em sala de ensaio para atualizarem os textos do espetáculo. Como é de costume, as novas manchetes do noticiário político-social-econômico brasileiro irão se misturar aos bordões e cenas musicais que levam o público às gargalhadas: ‘é a minha cara’, ‘oxente’, ‘momento lindo, maravilhoso’, ‘adoro, chega choro’.

A montagem reúne três esquetes. O primeiro esquete, “O Calcanhar de Aquiles” - extraído de Pedra, a tragédia - de Mauro Rasi traz a atriz decadente Eleonora (interpretada pelo ator Mário Bezerra) que obriga a crítica de teatro Vânia Leão (Marcos Barretto) e a namorada Dirce (Rodrigo Villa) a assistirem sua montagem apoteótica na qual interpretará sozinha 60 personagens de uma tragédia grega.

Os dois esquetes seguintes (extraídos de “Quem tem medo de Itália Fausta”) são assinados por Miguel Magno e Ricardo de Almeida. Em “O Ponto e a Atriz”, vários gêneros teatrais são ironizados ao resgatar a função do Ponto, figura que lembrava o texto para as divas das grandes companhias de teatro.

O último esquete, “Fanta e Pandora”, o ensino do teatro é o foco central e o público é transformado em personagem com quem as duas professoras universitárias, Fanta Maria (interpretada por Lelo Filho, desde 1988) e Pandora Luzia (Rodrigo Villa) interagem numa improvável aula sobre a influência de dois fonemas no teatro javanês, durante os últimos 15 do século XII a.C.

A BOFETADA completa 30 anos de encenação nos palcos soteropolitanos e, desde que estreou na pequena Sala do Coro do TCA, em 1988, foi assistida por mais de 2 milhões de espectadores. A concepção original é de Fernando Guerreiro. Os três esquetes que compõem o espetáculo são de Mauro Rasi, Miguel Magno e Ricardo de Almeida. Lelo Filho assina a direção, com o diretor assistente Odilon Henriques.

Serviço

O quê: A Bofetada

Quando: De 14 de abril a 27 de maio, às 20h.

Onde: Teatro ISBA – (Av. Oceânica, 2717 – Ondina - 71 4009-3622)

Ingressos: inteira R$ 60,00/ meia R$ 30,00 – a bilheteria funciona de terça a quinta, das 14h às 19h, e de sexta a domingo, de 15h às 20h.

Recomendação etária: 14 anos





Em O Corrupto, Frank Menezes encarna um professor que dá aulas de corrupção ativa para uma plateia repleta de alunos repetentes (Foto: Andreia Magnoni)



O candidato presente nas eleições em 2018

Disputadíssimo como marqueteiro em várias campanhas eleitorais pelo país, ele estuda propostas e enquanto isso continua a dar suas aulas de Corrupção Ativa. Desta vez, no Teatro Módulo, na Pituba, de 14.04 a 03.06, aos sábados e domingos, às 20h. A aula individual custa pouco, menos que um suborno simples, R$ 50,00 (para profissionais) e R$ 25,00 (para aspirantes). Com texto escrito e interpretado por Frank Menezes, enquanto arranca gargalhadas, faz todo mundo pensar sobre como cada um colabora com a corrupção.

Serviço:

“O CORRUPTO” – FRANK MENEZES

DIREÇÃO : MARCELO PRADDO

EM SALVADOR – De 14.04 a 03.06, aos sábados e domingos, no Teatro Módulo – Pituba

Horário: 20h

Compra de ingressos : www.compreingressos.com e na bilheteria do Teatro Módulo – 71 2102.1392 / 1350