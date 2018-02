Como convencer o torcedor do Vitória de que será feita justiça?

Por João Gabriel Galdea

Dentro de algumas horas o Vitória e alguns de seus atletas – jogadores e pugilistas – serão punidos pelo papelão no Ba-Vi de um domingo qualquer. Com razão? Não tenho dúvida que sim. Depois de partir pra ignorância, os leões, claramente, se acovardaram, pediram pra cagar e saíram da jaula. Não tiveram espírito esportivo (é fair play que fala, né?), “deram prejuízo desportivo a terceiros”, não tiveram respeito a quem pagou ingresso - desde àqueles que foram e depredaram o estádio até aos que saíram de lá aplaudindo as muquetas de 'Kano' e a patética arregada. No flanco tricolor, tripudiam com razão. Falam até em falência moral. Cá pra mim, há tanta coisa mais grave praticada no país que não leva morais à falência... Mas, vá lá: foi uma imoralidade.

Entanto, feito o reconhecimento – com a ressalva do putetê generalizado no gol da Paralela, que bota quase todo mundo no mesmo bolo doido –, alerto que ficará, mesmo que restrito à mesa do bar, um questionamento eterno. Ei-lo: por que o Baêa, quando fugiu da briga, foi premiado com o título, e o Nêgo, quando fez a mesma palhaçada, foi (devidamente) punido?

Nenhum torcedor – nem o mais psicopata – acha que o Vitória vai sair ileso, hoje. Mas por que o Bahia saiu? E mais que isso: por quê recompensado? Bom, eu, torcedor – meu crachá de jornalista tá no bolso e isso aqui é só papo de boteco, que fique claro –, arrisco dizer que estão nas perguntinhas enviesadas acima parte do motivo de a maioria da torcida vitoriana/leonina ter #FechadoComOECV (por sinal, essa hashtag é tão fuleira quanto o bordão ‘é num sei o quê que fala, né?’).

A quem estranha o apoio, esse é um ensaio de resposta: paira entre rubro-negros uma impressão de tratamento diferenciado, de desproporcionalidade na abordagem das cagadas de um clube e de outro. Um vitimismo? Se quiser considerar assim, teje à vontade.

Mas o certo é que o mundo, bola que é, dá voltas: um caso antigo, que foi parar na Justiça (comum), e que já deveria estar prescrito – são 19 anos desde 1999 –, acabou contaminando a impressão que a torcida tem sobre o trabalho da imprensa esportiva. Sim, especialmente os jornalistas mais jovens, que não tiveram a chance de pregar o rebaixamento ou a perda de pontos do Bahia, naquela ocasião, hoje são acusados de parcialidade ao fazer isso – mesmo com toda a lisura e responsabilidade – contra o Vitória.

Reforço para não restar dúvidas: duvido que façam isso só porque é o Vitória – e porque são Bahia. Confio na imparcialidade de cada um, e isso não me impede de alertar sobre esse ponto de vista ou essa má impressão na geral rubro-negra. Com um desses coleguinhas isentos (que é tricolor, mas isso é irrelevante), debati a situação, rapidamente, ontem, nos bastidores – leia-se: cantina – da Rede Bahia.

E meu comentário, já escrito, era (não com as mesmas palavras): vai ser difícil incutir na cabeça do torcedor do Vitória que foi feita justiça ampla, geral e irrestrita quando a mesma situação não foi tratada de igual maneira no caso do Bahia. E é só isso que digo, nada além: vai ser difícil convencer essa galera. É diferente de dizer que não devem vigiar e punir agora, ok?

Mas é aí que há um ponto de cisão: para o colega – de quem muito gosto, admiro e respeito o trabalho –, o caso tricolor foi totalmente diferente. E comparou a ação do Vitória a um crime, similar a um assassinato: como não condenar se há todas as provas em mãos? Matou na frente das câmeras, com milhares de testemunhas; vê-se os outros cúmplices pedindo pra expulsar e comemorando a morte depois; tem os relatos de repórteres, acima de qualquer suspeita, citando aparentes ordens de dirigentes para dar cabo à partida...

Pra fechar o caixão, lembrou ele, ainda tem a leitura labial de Mancini, que ele considera conclusiva. Pior que pra mim é 99%. Num tem pra onde correr: com anuência da diretoria, Mancinão da Massa arregou feão, e deve ser punido como os jogadores. Segue o treinador agora a cartilha do adúltero posto contra a parede: negar até o fim pras coisas não piorarem. Eu pediria desculpa, diria que estava bêbado, sei lá.

Concordei, portanto, com as provas e a necessidade de punição, mas insisti: vai ser difícil colocar na cabeça do torcedor de que há igualdade de tratamento. E reforcei que considero que em 1999 e 2018 os crimes são iguais. O efeito prático é o mesmo! Houve um assassinato daquela final e também havia provas contra o Bahia. E não era nem leitura labial. Era prova documental mesmo – papel timbrado, assinado, carimbado. A ligação do presidente tricolor da época com o já moribundo Clube de Regatas Itapagipe era tão evidente quanto as ordens de Mancini repassadas a Bruno Bispo.

E entrando na esfera legal, o Bahia não recorreu à Justiça desportiva para tirar o jogo do Barradão, mas à Justiça comum. Foi ela quem deu a liminar pra ele escapar do Barradão e de Petkovic naquela decisão – veja, não era partida de primeira fase, era último jogo!

Recorrer à Justiça comum – os constituintes não estabeleceram uma legislação própria ao esporte à toa –, “é mais grave que bater na mãe em Sexta-feira Santa”, pegando emprestada uma frase maluca do meu amigo tricolor James Martins. Já se previa – e a lei não mudou nesse sentido – rebaixamento e outras quebranças.

Acrescento que a decisão da diretoria tricolor, no episódio que ora exumo, foi premeditada por dias, com apoio de amplos setores de sua torcida. Já a deliberação covarde dos que comandam o Vitória, também apoiada pela maioria da arquibancada, foi no calor da emoção. Longe de defender os leões (neste dia, sem dentes), até porque acho que dava pra ganhar o jogo com dois a menos, como naquele Ba-Vi de 1992. Arthurzinho, aliás, se ainda vivo estivesse (para o futebol), faria miséria nesse time de Gordiola.

No fim, pontos nos is: concordo com quase tudo que os acusadores tricolores sustentam – e especialmente o meu colega de redação, de quem, reitero, gosto e respeito o trabalho. Não quero ganhar a discussão, e ele pode contra-argumentar perfeitamente, até porque o cara é bom nisso. Meu objetivo aqui foi só tentar lançar luz sobre o #FechadoComOECV, incompreendido por muitos; e pontuar um efeito prático das condenações que virão agora, ante um precedente condenável aberto há duas décadas.

Serei acusado de tentar usar um erro antigo para defender outro? Sim, como fez algum tricolor que utilizou as antigas flechadas pra defender a novíssima sarrada... Mas que nada: peço é que rebaixem o Vitória! Que o clube caia com o devido merecimento para a segundona do Baianão. E que suba no ano que vem, mas, por favor, sem ser no tapetão, pela janela. Ninguém vai fechar com o ECV de novo caso queira reeditar outra vergonha histórica do lado de lá. Pra eles, seria hilarião. Pra nós, como agora, humilhação.

