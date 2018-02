Como fazer negócios com ética

André Amaro é diretor da Odebrecht S.A.

Após os avanços na legislação internacional e na brasileira e o empurrão das investigações sobre corrupção no país, empresas nacionais colocaram, definitivamente, em sua lista de prioridades, a implantação e o aprimoramento de programas de conformidade. O desafio é passar do papel à prática, com medidas que tenham impacto verdadeiro no dia a dia dos negócios.

Conformidade na economia mundial teve seu primeiro impulso na década de 1970. Após a revelação do pagamento de propinas por grandes corporações americanas, surgiu a lei FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), que estabelece sanções para empresas e executivos flagrados em atos de corrupção fora dos Estados Unidos.

Nos anos 1990, a United States Sentencing Comission (USSC) definiu as bases para a implantação de programas de conformidade e ética na iniciativa privada. Na década seguinte, a Lei Sarbannes-Oxley determinou medidas amplas de transparência para empresas e prestadores de serviços de auditoria, em especial aquelas listadas em bolsa. Paralelamente, o combate à corrupção ganhou status global em convenções internacionais no âmbito da ONU, da OEA e da OCDE. No Brasil, esse processo resultou na Lei Anticorrupção, de 2013. Mais recentemente, acordos de leniência assinados com empresas investigadas por corrupção também estabeleceram a exigência de implantação de programas de conformidade com base em referências internacionais.

Investigações, como a Operação Lava Jato, no entanto, têm demonstrado que não basta adotar na empresa um belo conjunto de normas. O desafio está em garantir, na prática, que a empresa fará negócios dentro da ética. Um bom sistema de conformidade deve ser desdobramento da estratégia de negócios, a partir de uma decisão discutida e aprovada pelo board da companhia. O papel da área de conformidade é, principalmente, educativo.

O sistema de conformidade deve ser implantado com planejamento e avaliação permanente. Medidas concretas, adotadas e comunicadas ao longo do tempo, são a melhor forma de conquistar credibilidade tanto do corpo de funcionários quanto do público externo. São a prova de que o compromisso da empresa é para valer.

As ações práticas devem impactar toda a cadeia de valor. É preciso exigir que fornecedores, para dar um exemplo, adotem a mesma régua ética, propagando os benefícios para todos os agentes com quem a empresa se relaciona. Outra forma de mostrar a convicção da liderança é o engajamento em ações coletivas.

Transparência absoluta e adequada prestação de contas das medidas adotadas permitirão que a sociedade acompanhe o progresso do programa, e inclusive cobre melhorias.

As empresas estão fazendo a sua parte, reforçando os seus sistemas de conformidade e se transformando para agir sempre com integridade, ética e transparência. Cabe vigiá-las sempre. O atraso e os riscos estão no setor público, por enquanto muito lento em fazer as transformações, quando não as ignora. A pressão da sociedade e as consequências das investigações e sentenças judiciais recentes certamente ajudarão a mudar este cenário.

