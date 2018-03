Como você vê sua autonomia? Palestra gratuita abre inscrições

O evento será realizado no Teatro Eva Herz, no Salvador Shopping

Acontece em Salvador nesta quinta-feira (15) a palestra 'Longevidade Ativa e Aplicação da Medicina Holística, Como você vê sua autonomia?'. O evento será realizado no Teatro Eva Herz, Livraria Cultura do Salvador Shopping, das 18h às 21h.

A paletra terá participação dos médicos Leonardo Eugênio e Walter Viterbo, da nutricionista Daniela Brito, do educador físico Felipe Marinho e da psicóloga Christianne Gomes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site drleonardoeugenio.com.br/longevidade.