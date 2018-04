Compadre Washington pode ser preso a qualquer momento, diz colunista

O artista deve R$ 14 mil relativos a quatro meses de pensão para o filho de 16 anos que tem com Caroline Oliveira Barreto

O cantor Compadre Washinton pode ser preso a qualquer momento. Pelo menos é o que afirma Leo Dias, colunista do jornal O Dia. O motivo é uma dívida de pensão alimentícia que possui com um de seus dez filhos. Segundo o jornalista, ele está há quatro meses sem pagar pensão para o filho de 16 anos que teve com a ex-mulher, Caroline Oliveira Barreto.

O valor total da dívida seria de R$ 3,5 mil por mês, somando R$ 14 mil. O artista e Caroline se conheceram em Salvador, e os dois ficaram juntos por cinco anos. Com o fim do relacionamento ela se mudou para São Paulo com o filho, onde reside até hoje. O processo movido pela ex envolve reajuste do valor da pensão, abandono efetivo e prisão cívil.

O CORREIO tentou contato com o artista e até o fechamento desta reportagem não obteve retorno. A produção do cantor informou, através de nota, que "nada tem a declarar sobre as notícias referente a acusação do atraso do pagamento de pensão alimentícia, uma vez que, até o momento, não recebeu nenhuma notificação judicial referente ao processo citado".