Companhia de dança carioca apresenta o passinho do funk

No espetáculo Favela Digital, em cartaz na Caixa Cultural, a Cia. Passinho Brazil mostra a famosa modalidade de dança

Quem nunca ouviu falar no passinho do funk, que atire a primeira pedra. Uma das marcas do funk carioca, a modalidade de dança que surgiu na favela e ganhou o mundo através da internet estará ainda mais próxima dos baianos, a partir de quinta (11). Isso porque a Cia. Passinho Brazil apresenta o famoso estilo de dança no espetáculo Favela Digital, que pode ser visto até domingo (14) na Caixa Cultural, no Centro.

As resenhas do baile funk, o tiroteio que aconteceu na favela, a revista feita pela polícia e outros aspectos do dia a dia das comunidades do Rio de Janeiro servem de inspiração para o espetáculo que, através da dança, conta a história de vida dos jovens do grupo. Coreografia, video mapping (projeção em vídeo) e músicas compostas pelos dançarinos da própria companhia interagem durante 60 minutos de apresentação.

“A partir do passinho, que é o maior e primeiro estilo de dança do Rio de Janeiro, a gente dialoga com um pouquinho do que a gente vive nas comunidades, com o que a gente presencia, mas nem sempre segue”, conta o dançarino e MC Iguinho Imperador, 25 anos, responsável por conduzir a narrativa do espetáculo.

Criado a partir de uma pesquisa que durou quatro anos, Favela Digital conta com referências que vão do frevo à capoeira, passando pela percussão afro-brasileira. “O espetáculo inicia com uma referência aos ritmos africanos e à religião africana, passa pelo frevo, pela capoeira, e vai musicalmente contando as histórias”, resume o coreógrafo e diretor artístico do espetáculo, Henrique Talmah, 52.

Coreógrafo requisitado que já trabalhou para a balarina Ana Botafogo e a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Talmah conta que existe até um termo criado pelos dançarinos para denominar essa mistura. “Eles usam ‘sharingar’, que vem do Naruto, o desenho animado. Significa copiar alguma referência de dança e transformar isso em passinho. Eles foram tirando os movimentos do frevo, dos saltos da capoeira e tudo foi incorporado ao espetáculo”, explica.

Oficinas

O hábito de convidar a plateia para dançar no palco trouxe outro aspecto para a turnê da Cia. Passinho Brazil que, além do espetáculo, realiza duas oficinas gratuitas de dança e de video mapping. “A gente costuma chamar as pessoas e sempre tinham os pedidos ‘ah, vocês podiam dar aula...!’”, lembra o corégrafo.

Assim, a oficina de dança do passinho foi incorporada ao projeto que já passou por diferentes cidades do país. Cada uma das oficinas conta com apenas 20 vagas e as inscrições acontecem na recepção da Caixa Cultural, por ordem de chegada, uma hora antes do horário das oficinas.

A oficina de video mapping acontece no sábado, às 16h30, e apresenta a técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares, como fachadas de prédios e estátuas. Já a oficina de dança do passinho acontece domingo, às 16h30, com MC Iguinho, que apresenta a história, as técnicas e as principais coreografias usadas nesta modalidade.

“O passinho é um fenômeno cultural que veio pra ficar. É uma novidade, de certa forma - ao contrário do balé que tem 300 anos, e é uma coisa que vai tomar corpo dentro da cultura mundial. Daqui a uns três anos essa dança vai ser codificada, com uma metodologia, códigos...”, projeta o diretor artístico do Favela Digital.

O intuito das oficinas, segundo o MC Iguinho, é fortalecer o movimento do passinho e disseminar cada vez mais o funk. Além de criar uma oportunidade para as pessoas vivenciarem a dança de perto, o MC nascido na favela de Manguinhos, na zona Norte do Rio, destaca que a ideia também é mostrar a cultura das comunidades e fugir do estereótipo criado em torno das pessoas nascidas e criadas nas favelas.

“Queremos mostrar que existem jovens que não estão pensando em fazer o que se espera dos jovens da comunidade. Quando as pessoas olham para a favela, só pensam em bandidos, drogas, violência... E no meio disso tudo nasce a dança, a cultura que rende frutos: Djs, MCs...”, defende MC Iguinho. “Eu, por exemplo, cresci do lado de um amigo com fuzil e nem por isso quis agarrar o fuzil. Agarrei meu tênis”, arremata.